Este viernes se podrían tener datos clave del torso hallado en la rambla de Montevideo

Hoy se estima que podría haber nuevos elementos sobre el hallazgo de un torso en las aguas de la rambla de Montevideo a partir de un informe del Instituto Técnico Forense (ITF), dijo a El País la fiscal que lleva adelante la investigación judicial del caso, Adriana Edelman.

Hasta ahora se maneja la información de que el tórax hallado "presumiblemente" es de un hombre adulto de tez blanca, dijeron en las últimas desde la Armada Nacional.

Edelman indicó este viernes que si bien sería la primera vez que se encuentre un resto humano en esta situación en la rambla, desde su área de investigación de Homicidios ya han identificado casos de mutilaciones, en tarrinas y otros sitios, inclusive "recientemente". Y luego puntualizó: "La diferencia es que esto apareció frente a la gente común y corriente y fue un particular el que lo ubicó".

Estimó que hoy en la tarde tendría el informe del ITF donde se establecerían bien las partes encontradas, así como permitiría orientarla sobre lo ocurrido con datos de la mutilación, saber desde hace cuánto tiempo que estaba en el agua los restos y extraer ADN.



Por el momento, no se conoce la identificación de lo hallado porque al "no tener extremidades" no es posible obtener las huellas lo que hace más complejo el trabajo, explicó. Por ello, solicitó "estudios de ADN", que serían cotejados con la base de datos, entre ellos del departamento de Personas Ausentes.



"Hasta que no identifiquemos el cuerpo estamos tratando de buscar indicios por otros lugares, pero no es una tarea sencilla en la medida que no lo tenemos identificado", señaló la fiscal.



La persona que denunció ayer a Prefectura la existencia del torso en el agua "todavía no ha declarado", añadió. Edelman también pidió el análisis de las cámaras de la zona, aunque también presenta una dificultad. "Tampoco es algo seguro porque si estaba en el agua no quiere decir que lo hayan tirado desde ahí", dijo, aunque estima que "probablemente" no se lo haya lanzado desde allí.