Hackeo a Identificación Civil: "Las máquinas que teníamos eran prehistóricas", dijo Heber

Se conoció este fin de semana que, en una respuesta a un pedido de informes de la senadora Silvia Nane, el Ministerio del Interior reveló que en 2020 este delito comprometió la información de, al menos, 84.000 pasaportes electrónicos. Ese año fue hackeada la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) y hasta el momento no se pudo establecer el alcance total del ataque. Consultado sobre el tema, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que se puede "asegurar a la población que no volverá a suceder".

En rueda de prensa, este lunes, el ministro indicó que desde que ocurrió el ataque han llamado a licitación y están adjudicando en estos días. "Así que empieza a haber todo un equipamiento nuevo en la Dirección Nacional de Identificación Civil, de última generación. Teníamos computadoras viejísimas y muy vulnerables", sostuvo.

"Hicimos la compra y un software que nos dé la seguridad de que no se pueda hackear así fácilmente", dijo Heber y resaltó que los hackers han violado seguridad en todo el mundo, y "permanentemente" hay que hacer inversiones para proteger la información.



Por otra parte, señaló que respecto a los datos violados en 2020 no se tiene información de que hayan sido usados para otros fines. "Agesic nos hizo un informe en que no puede afirmar una cosa ni la otra, pero hasta ahora no hemos visto consecuencias del (hackeo de) una información que es reservada, que son los datos de cada uno de nosotros", dijo.



"Nosotros tenemos que proteger esto y eso no se había previsto porque las máquinas que teníamos eran prehistóricas", enfatizó Heber y aseguró que la nueva empresa contratada ya está trabajando.