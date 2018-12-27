Fue sepultado el taxista asesinado

Crimen en Piedras Blancas

Cientos de colegas marcharon ayer al Cementerio del Norte.

En medio de una fuerte conmoción, los restos de Juan Carlos Nacaratto (de 56 años), el taxista asesinado el día 24 en Piedras Blancas, fueron sepultados en horas del mediodía de ayer en el Cementerio del Norte. El trabajador recibió un disparo de bala y un golpe en la cabeza, según indicaron fuentes de la investigación.

En el cortejo participaron cientos de taxistas que, tras saludar a la familia de la víctima, se reunieron en asamblea para aprobar el levantamiento del paro que por 48 horas dejó sin servicio el área metropolitana. La medida fue levantada por la asamblea a la hora 14:00.

Damián Fernández, vocero del sindicato del taxi (Suatt), confirmó a El País que está previsto una reunión con la familia de la víctima para llevar adelante alguna forma de colaboración. Por otro lado, el dirigente señaló que el Suatt sigue defendiendo el uso de la mampara, un elemento que llevó a que los homicidios bajaran de nueve en el año 1994 a dos crímenes por año en promedio. En 2018 van tres muertes de taxistas.

La investigación del homicidio está a cargo del fiscal Gerardo Lackner y de un equipo especial de investigadores de la Zona III de la Jefatura de Policía de Montevideo.