Femicidio en Durazno: hombre mató a su pareja e intentó quitarse la vida

SE INVESTIGA

El femicida, de 42 años, degolló y apuñaló a su pareja de 41. También disparó contra un hombre que intentó defender a la mujer.

Este sábado por la mañana, en la localidad de Villa del Carmen en Durazno, una mujer de 41 años fue asesinada por su pareja de 42. Según informó el director de comunicación de Fiscalía, Javier Benech, el hombre posteriormente intentó quitarse la vida y se encuentra en CTI.

La mujer "fue degollada y apuñalada con un arma blanca", según informó Subrayado con base en fuentes policiales. Además, el femicida disparó contra un hombre que intentó defender a la mujer; este se encuetra internado.

Tras un operativo en la zona donde fue hallada la víctima, los oficiales lograron encontrar al agresor debajo de un árbol y con un disparo en la cabeza, por lo que fue derivado al hospital departamental y se encuentra en cuidados intensivos.

Investiga el caso el fiscal Hermes Antúnez. La Unidad de Víctimas de Fiscalía ya está prestando contención y asistencia a la familia de la víctima.