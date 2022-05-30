Femicidio en Artigas: hombre mató a su pareja e hijo y se suicidó

SE INVESTIGA

Este domingo por la noche un hombre de 46 años mató a su esposa y al hijo de ambos, de 12 años. Luego se quitó la vida.

Este domingo por la noche, un hombre de 46 años mató a su esposa, de 37, y al hijo de ambos, de 12 años. Luego se quitó la vida, al arrojarse del puente de la Concordia.

El caso está a cargo de la fiscal Sabrina Masaferro, quien ya dispuso la realización de varias pericias, además de la autopsia de los cuerpos. Desde Fiscalía se informó que no había denuncia previa por violencia doméstica y que se estudia la historia clínica del hombre, quien al parecer sufría de una patología psiquiátrica.

El jefe de Policía de Artigas, Adolfo Cuello, dijo en diálogo con la prensa que la pareja "tenía más hijos". Según confirmó el Ministerio del Interior a El País, el hijo mayor, de 16 años, también se encontraba en el lugar pero resultó ileso.

Por su parte, el presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo en rueda de prensa que el joven sobreviviente quedará a cargo de su tía y recibirá el apoyo del instituto.

"Ya estaba vinculado al INAU porque concurre al centro juvenil desde 2018, también concurría su hermano", explicó Abdala, quien además confirmó que el acompañamiento al menor será multidisciplinario junto al hospital de Artigas y los técnicos de ASSE.

Se averigua si había antecedentes por violencia doméstica. Está a cargo del caso Fiscalía.