Familia de Lola Chomnalez pide exhumación de restos de otro sospechoso

En un acto de amor paternal, los padres de Lola, Diego Chomnalez y Adriana Belmonte, solicitarán al juez de Rocha, Juan Manuel Giménez, que le entreguen las pertenencias de su hija que hoy están bajo custodia de la Justicia Penal.



Se trata de unas sandalias, una mochila y un libro de Julio Cortázar.



El 21 de mayo pasado, la madre de Lola relató a El País que, cuando llegara el buen tiempo, tenía planeado hacer una recorrida con su esposo por los lugares donde estuvo Lola en el balneario Valizas.

-¿Van a volver a la playa de Valizas?



-Mi plan es desandar el camino que hizo Lola. Peregrinarlo todo. En esta época se me complica con el clima. Prefiero hacerlo en el verano.



-¿Es una especie de comunión con ella?



-Sí.



A través de sus abogados, Juan Raúl Williman y Jorge Barrera, Chomnalez y Belmonte también pedirán en breve al juez Giménez la exhumación del cuerpo de un sujeto conocido en Rocha como “el Tereso”, cuyos familiares señalaron a la Policía que se enteraron en su sepelio ocurrido en 2015 que había matado a Lola.

Así lo manifestó el fiscal de Rocha, Jorge Vaz, a la abogada del “Cachila”, Yesica Biquez. “Desconozco si ya se hizo ese pedido de exhumación al juez” de Rocha, expresó la defensora pública a El País.



Tras obtener la muestra de ADN del “Tereso”, Policía Científica la cotejará con la extraída de una mancha de sangre de un hombre encontrada en la toalla de Lola.



El 7 de mayo pasado, Diego Chomnalez y Adriana Belmonte entregaron al fiscal Vaz un informe técnico sobre el caso elaborado por forenses del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina.

En el último punto, el documento señala que en el expediente figura el testimonio de una mujer que sospecha que su hermano podría ser el autor de la muerte de Lola, por las características personales y antecedentes del mismo, conjuntamente con dichos escuchados de terceros. (Ver nota aparte)



“Esta persona, falleció hace cuatro años, habiéndose suicidado”, dice el documento.



Y agrega: “No descartaría realizar la exhumación del cadáver, evaluando la factibilidad de estudio genético comparativo con material hallado en la mochila”.

Biquez explicó que dicha solicitud debería hacerla el fiscal Vaz al magistrado y no Williman y agregó que el caso se investiga por el viejo Código del Proceso Penal (CPP) donde la instrucción la decide el juez y la víctima carece de participación.



De todas formas, la defensora pública señaló que, durante la investigación, se le permitió a los abogados de la familia Chomnalez que preguntaran a los indagados y participaran en las audiencias.



Con respecto a la exhumación del cadáver del “Tereso”, el fiscal Vaz dijo ayer a El País que todo lo que aporte a la investigación será bienvenido.

Y coincidió con Biquez sobre que la eventual exhumación deberá decidirla el juez.



Por el momento, el único imputado por la muerte de la joven argentina, en calidad de coautor de homicidio, es un cuidacoches de Rivera conocido como “el Cachila”.



El 22 de mayo de 2019, a instancias del fiscal Vaz, la jueza suplente Rossana Ortega dispuso el procesamiento del “Cachila” como presunto coautor responsable de un delito de homicidio agravado por la alevosía (abuso de fuerza del agresor y debilidad en la defensa del defendido).



En otras palabras, alevosía significa la seguridad de quien comete el delito de que no corre riesgo de una reacción defensiva por parte de su víctima.

Hoy “el Cachila” está alojado bajo el régimen de prisión preventiva en la cárcel de Cerro Largo. Pidió el traslado de Rocha, porque allí se encuentra más cerca de su familia que reside en Rivera.



El procesamiento del “Cachila” es estudiado por un Tribunal de Apelaciones.



Biquez se contacta a menudo con “el Cachila” por teléfono. El acusado continúa insistiendo en que es inocente. Su defensora le cree. “Cuando fue interrogado por Morosoli, “el Cachila” mintió. Es un mitómano. Salió en la pericia”, dijo.



En base a esa declaración y otros indicios, el fiscal Vaz -actual titular de la Fiscalía de Rocha- pidió el procesamiento del cuidacoches riverense.

Con respecto al estado de salud de su defendido, Biquez negó que fuera un adicto a la pasta base como trascendió. En un momento, dijo, se habló que también tenía sida y después tuberculosis.



“La jueza enloqueció y ordenó abrir todas las ventanas”, explicó.



Sostuvo que “el Cachila” está muy bien de salud según consta en los exámenes que se le practicaron tiempo atrás. “A veces pide una medicación para dormir. Y se lleva bien con todos los presos”, dijo Biquez.



El País se contactó el viernes pasado con Diego Chomnalez, quien dijo que “no tenía nada para decir” sobre el tema.



Consultado el abogado de la familia Chomnalez, Juan Raúl Williman, también declinó hacer comentarios.

Cómplices.

El 22 de mayo, tras conocer el procesamiento con prisión del “Cachila”, los padres de Lola Chomnalez dijeron que están "aliviados”. Pero sostuvieron que en el homicidio participaron tres personas por lo que ahora el "monstruo" preso, "deberá hablar".



“Tengo un alivio. Hace dos días que no dormimos esperando esto. Estamos contentos y a la vez conmocionados. Antes del informe teníamos entre ceja y ceja a este tipo, porque fue el último que la vio con vida. Él participó del crimen”, dijo el padre de Lola Chomnalez.



La madre dijo: “Lo que queremos es que (“el Cachila) amplíe su testimonio. Me imagino que este hombre no va a recibir su sentencia y decir ok. Es de esperarse que amplíe y diga con quienes actuó. Creemos que fueron dos más".