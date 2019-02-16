Encontraron a una mujer de 87 años muerta en su casa en Neptunia

INVESTIGAN

El cuerpo fue encontrado por una persona que hacía reparto de autoservice. La policía investiga el hecho.

Una mujer de 87 años fue encontrada muerta esta mañana sobre las 10:30 sentada en el comedor de su casa en el balneario Neptunia.

Un reparto de autoservice encontró a la mujer, Ladis Duarte, sin signos vitales y con rastros de sangre en todo el cuerpo. Además vio al esposo de 90 años sentado fuera de la casa con rastros de sangre manifestando incoherencias mientras observaba la situación.

Vecinos expresaron a la Policía que anoche escucharon "gritos e insultos" de un hombre hacia una mujer y sostienen que no era la primera vez que ocurría.

La policía investiga el hecho para determinar si fue femicidio o un homicidio de otras características.

