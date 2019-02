Dolor y rabia por el brutal crimen de una comerciante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Trabajadora”, “buena persona”, “excelente vecina”. Así definen en Delta del Tigre (Ciudad del Plata, San José) a Nelda Ivonne González. Tenía 52 años de edad y ayer la asesinaron por defender su trabajo. Cerca de la hora 9:30 llegaron tres delincuentes en moto a su supermercado donde también funciona un local de Red Pagos. Había decenas de personas en la cola porque ayer se estaban pagando las pensiones y planes sociales.

Los delincuentes llevaban máscaras de carnaval y se dejaron puestos los cascos. Uno de los asaltantes llevaba una botella con nafta, los otros dos tenían armas de fuego.

Hicieron entrar a la gente que estaba haciendo cola y tiraron el combustible sobre el mostrador y amenazaron con hacer fuego.



Dos empleados escaparon del sector de cajas y avisaron a su jefa lo que estaba pasando. La mujer tomó un arma de fuego y se enfrentó a los delincuentes. Uno de ellos apareció por detrás y la tiró al suelo. Los otros dos le dispararon mientras la víctima estaba caída.



Recibió siete tiros en distintas partes del cuerpo, dos fueron en el tórax, otros dos en el abdomen, dos en las manos y un último disparo en el antebrazo izquierdo, según informó el portal San José Ahora.



Cuando llegó la ambulancia, la mujer estaba consciente. “Por favor, páguenle a los jubilados y pensionistas, ellos tienen que irse a sus casas a darle de comer a sus familias”, dijo, según narró en la tarde de ayer Camila, la hija que estaba en el comercio durante el momento del asalto.



“Ella pensaba que lo que uno se gana con esfuerzo no lo tenía que perder en un segundo y por alguien que no hace (el trabajo). Fueron tres contra una mujer de 52 años que nunca se enfrentó a nadie y no sabía cómo disparar, ellos sí. Ahora es una víctima más que mataron estos ladrones que no trabajan. Yo ya estoy en la lista, ya me pasó, los demás van a seguir esperando para ver qué es lo que está pasando en nuestro paisito chiquitito”, dijo la joven.



La mujer llegó en grave estado a un centro asistencial de Delta del Tigre y luego fue trasladada a un sanatorio privado de Montevideo donde, a pesar de recibir asistencia médica, falleció.



El jefe de Policía de San José, Williams Martínez, aseguró ayer a El País que los delincuentes están siendo intensamente buscados. “Se sabe que huyeron hacia el vertedero de Delta del Tigre aunque cabe la posibilidad de que se hayan ido hacia Montevideo”, afirmó.



Vecinos de la localidad han denunciado un incremento en los delitos de la zona.

Los vecinos de Delta del Tigre lloran la brutal muerte de la comerciante. Foto: Telenoche

Movilizados.

Ayer, sobre el final de la tarde, una columna compuesta por decenas de pobladores de Delta del Tigre se movilizó hasta la seccional de la zona y luego cortó el tránsito frente al peaje de la Ruta 1.



En el caso se encuentra trabajando un grupo funcionarios policiales del Área de Investigaciones de la División Territorial N° II, Policía Científica y Fiscalía de San José.

Autorrobo.

En tanto, la Policía de Canelones y la Fiscalía de Pando, a cargo de la fiscal Alicia Ghione, investigan otro robo a una sucursal de Red Pagos. Esta vez afectó a un local de la zona de Sauce donde se estaban realizando pagos de jubilaciones y pensiones.



Lo sorpresivo de este caso es el monto: $ 2,7 millones. Los uniformados llegaron al local comercial, un supermercado con un Red Pagos en su interior, tras recibir una denuncia por una presunta rapiña. Sin embargo, se encontraron con el encargado del negocio que estaba “muy alterado” y terminó siendo detenido por desacato, según dijeron a El País fuentes policiales.



Una vez interrogado por la Fiscalía, el detenido ofreció versiones contradictorias sobre un presunto asalto que llevaron a que la fiscal Ghione resolviera mantener la situación del comerciante detenido.



La primera hipótesis ma- nejada por la fiscalía es un “autorrobo”. “Estoy trabajando en el caso, tratando de probar nuestra teoría. Tenemos algún testigo que ofrece esa versión, como que el señor rapiñado le contó a alguien que iba a tratar de autorrapiñarse, pero todavía no tengo toda la prueba. Quedó detenido y mañana (por hoy) continuamos con las actuaciones”, afirmó la fiscal.



Por el momento, el comerciante es el único detenido.



La empresa Red Pagos tiene seguros y un rápido sistema de disposición del dinero para responder a los usuarios.