Doble homicidio en La Teja: los siguieron, los increparon y los ejecutaron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Segundos antes de realizar varios disparos dos delincuentes se acercaron a un grupo de aproximadamente 10 personas que caminaba por la calle Gobernador del Pino y Aurora (La Teja). Cuando estaban a pocos metros de distancia uno de los delincuentes preguntó: “¿Vos sos Rodrigo?”. “Sí”, respondió uno de los jóvenes. Sin que hubiera tiempo a una reacción y sin mediar más palabras, el delincuente ejecutó al joven de 16 años de un disparo.

Luego de eso arremetió contra otra de las personas que lo acompañaba: un adolescente de la misma edad. En esta oportunidad, fueron dos los disparos que salieron de su arma. Ambos jóvenes cayeron al suelo y fallecieron en el lugar. El doble homicidio sucedió cerca de las 7: 00 horas de ayer. La Policía investiga cuál fue la razón por lo que los dos delincuentes ejecutaron a ambos adolescentes.



Según indicaron fuentes policiales a El País, luego de asesinar a los jóvenes los delincuentes comenzaron a disparar contra el resto de las personas, que en ese momento intentaban escapar por la calle Aurora. Una de esas balas rozó a otro joven y le produjo una leve herida en el abdomen.

Uno de los adolescentes asesinados, según informó en la manaña de ayer el Club Atlético Progreso, era Nahuel Miranda, un futbolista que se desempeñaba en las formativas del club y también en las selecciones juveniles. La otra víctima era Rodrigo Javier García, conocido como “Totito”. Investigadores de la Zona Operacional IV de la Jefatura de Montevideo (La Teja, Cerro, y barrios aledaños) se encuentran tras los pasos de estos dos delincuentes que, según los informantes, habrían fugado a pie en dirección al arroyo Miguelete.

Cumpleaños

Varios de las personas que acompañaban a los dos adolescentes asesinados declararon ante los efectivos policiales que se encontraban en un cumpleaños de 15 en la zona. Todos, indicaron fuentes policiales a El País, coincidieron en que cerca de las 6:30 horas abandonaron la fiesta y cuando estaban caminando vieron que dos hombres comenzaron a seguirlos.



Segundos más tarde, cuando llegaron al cruce de las calles Gobernador de Pino y Aurora, estos hombres dispararon contra los dos jóvenes.



Uno de los dos adolescentes asesinados tenía una réplica de un arma en su cintura.

"Era para ellos"

El jefe de Policía de Montevideo Erode Ruiz se hizo presente en la escena del doble homicidio. Sobre la tarde Ruiz brindó una conferencia de prensa para brindar información sobre el crimen.



indicó el jefe de Policía“En estos momentos lo que estamos haciendo es trabajar en el entorno de estos muchachos, de su familia y principalmente en el barrio porque todo sucedió a una cuadra de donde había una fiesta de cumpleaños particular”, indicó el jefe de Policía. Por otra parte explicó que aún no había una hipótesis para determinar cuál fue el motivo del crimen.



“Estamos hablando de dos muchachos muy jóvenes que perdieron la vida en manos de unos delincuentes y asesinos”, lamentó Ruiz y agregó: “de una fiesta familiar no puede pasar este hecho de esta manera. Evidentemente las víctimas iban a ser ellos dos porque habían más de siete muchachos en el grupo y fueron rumbo a ellos”.



En ese sentido el jefe de Policía de Montevideo explicó que los delincuentes no tuvieron la intención de robar y que “no existió hurto”. “Fueron directamente a buscar a uno de ellos ahí prácticamente los ejecutaron”, aclaró. Por otro lado indicó que los autores fueron dos, pero que el que disparó fue solo uno de ellos.



“Dispararon cuerpo a cuerpo. No existió vehículo, fue todo a pie y venían todos caminando”, dijo Ruiz y agregó que la Policía se encuentra trabajando para dar con el paradero de los delincuentes.