Delincuente que se había fugado durante un traslado en Brasil fue detenido en Artigas y lo condenaron

Redacción El País

Un delincuente brasileño fue detenido en Artigas y condenado luego de haber conseguido escapar mientras era trasladado hacia una clínica por un convoy penitenciario en Quaraí. Otras dos personas pertenecientes a su mismo grupo criminal, Os Manos, fueron condenadas por haber colaborado con su huida.

El hombre, al que se lo vincula con múltiples hechos delictivos relacionados al narcotráfico, asaltos y rapiñas, estaba siendo trasladado hacia una clínica en Brasil cuando fue interceptado por un grupo de personas fuertemente armadas que llegaron en su "rescate".

Los desconocidos abrieron fuego contra los vehículos que trasladaban al hombre e hirieron a dos guardias. Luego se lo llevaron y cruzaron la frontera hacia Uruguay.

Información recabada por la Policía permitió conocer que se estaba refugiando en una vivienda ubicada en el barrio Ayuí, por lo que se realizó un operativo para detenerlo.

"Se armó un plan de acción para atender este evento. Se logró la detención por la agilidad de la operación", dijo en conferencia el jefe de Policía de Artigas, Alexandro Alves. En el operativo se incautó una escopeta calibre 12 y un arma corta.

El detenido fue condenado a tres años de prisión por tráfico internacional de armas, mientras que un hombre que colaboró con la fuga también fue condenado a doce meses de prisión por desacato. La dueña de la casa en la que se escondía cumplirá con libertad a prueba por encubrimiento.

Los tres están vinculados a la facción criminal Os Manos, que opera en Brasil y en departamentos de la frontera en Uruguay, especialmente en Rivera.