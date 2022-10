Conmoción de vecinos en Salto: hombre mató a su hija de 7 años y luego se suicidó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Uno cree que acá en Barrio Albisu nos conocemos todos, pero en realidad parece que no nos conocemos, solo de pasadita. Qué va a pensar uno que una persona que venía todos los días acá a comprar y a charlar, iba a terminar cometiendo semejante crimen", contó a El País Miriam, una almacenara de la localidad que el sábado de madrugada vivió una de sus peores pesadillas y que aún no sale de su asombro.

El centro poblado ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de Salto denominado Barrio Albisu, está conmocionado y los vecinos no hablan de otra cosa. Les duele el hecho en sí, pero también les duele que el atroz crimen cometido contra una niña de 7 años haya sucedido ahí.



"Siempre escuchamos que pasan cosas en otros lados, pero nunca pensamos que algo así puede pasar acá", afirmó Miriam.



La familia de la niña está acongojada y no quiso hacer declaraciones. La madre y uno de los hijos estaban en la Jefatura de Policía haciendo los trámites de rigor, mientras un hermano de la mujer, tío de la niña, se excusó de hablar en el momento. "Tenemos mucho dolor, nos sentimos muy mal por lo que pasó", expresó al pasar el hombre.



El hombre se había separado hacía unos días, luego de tener desavenencias durante un largo tiempo con su pareja, y esa noche a la niña le tocaba quedarse con él.



Él estaba residiendo a pocos metros de la casa donde había vivido con su familia. Pero esa noche todo cambió.



El sujeto tuvo un conflicto con la madre de la niña y le advirtió por mensajes que se quitaría la vida y que haría lo mismo con la pequeña. Pero la mujer no le creyó, pensó que estaba exagerando y que solo quería llamar la atención.

Al rato pasó lo peor y como no hubo más respuestas llamó a la Policía, que terminó rompiendo una ventana para ingresar al lugar tras golpear la puerta y no recibir contestación alguna.

La escena era dantesca y los funcionarios policiales tuvieron que trasladar los cuerpos hasta la morgue que está en el Cementerio Central en pleno ciudad, porque las ambulancias no llegaban hasta esa localidad.



Pata la Fiscalía el caso terminó ahí porque el autor del crimen se quitó la vida. Pero para la familia el dolor es permanente.



Según los especialistas consultados, el caso ocurrido en Salto es denominado "violencia vicaria", que "es la violencia más cruel y despiadada porque causa un daño irreparable y destruye a la mujer".



Se trata del hecho de dar muerte a un familiar, en este caso un hijo, para profundizar el daño contra la mujer por su condición de tal.