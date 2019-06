Cloro granulado fue la sustancia que causó la evacuación de 450 personas del Teatro Solís

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que 450 personas debieran ser evacuadas del Teatro Solís en plena función en la noche del jueves, efectivos policiales encontraron en el lugar -atrás de las puertas de acceso a una antesala- dos botellas de plástico con un polvo blanco.



El personal del grupo de Bomberos especializado en el tratamiento de sustancias peligrosas que acudió al llamado realizó una "deflagración controlada de los elementos hallados", indicó el Ministerio del Interior este viernes.



Policía Científica realizó la pertinente pericia y concluyó que el polvo blanco se trataba de cloro granulado para piscinas. Por otra parte la Dirección General de Información e Inteligencia Policial será la encargada de verificar las filmaciones y el resto de elementos que les permitan encontrar al autor de los hechos.

El ministerio indicó que si bien "no se registraron mayores daños materiales", se trató "muy probablemente de un hecho intencional".



En el lugar del incidente los investigadores recogieron testimonios de las personas que se encontraban presentes. Varios indicaron que habían visto a un hombre que aparentemente se sentía mal y había entrado y salido del baño. Sin embargo coincidieron en que no le vieron ningún artefacto o arma que lo involucrara en los hechos.



El hombre fue identificado pero al momento no hay novedad, expresó la cartera. Tras los hechos tres personas debieron ser atendidas en el lugar por unidades de emergencia médica que les dieron de alta en el momento.



Al momento se continúa investigando los hechos y de todo lo ocurrido se dio cuenta a Fiscalía.