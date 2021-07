Autoridades abrieron diálogo ante huelga de reclusos en cárcel de Punta de Rieles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Reclusos de la cárcel de Punta de Rieles (Unidad 6) realizan una "huelga" este lunes frente a reducciones de actividades, de visitas, así como de alimentos, informó el colectivo Nada crece a la sombra, que trabaja con la población carcelaria junto a las autoridades de seguridad pública, y confirmó a El País Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema penitenciario.

"Las personas privadas de libertad en la Unidad 6 Punta de Rieles están en huelga. No salen a trabajar y no levantan el rancho (no aceptan la comida)", informó el colectivo Nada crece a la sombra, que agregó que hay "reducción" de actividades, así como "cambios en los días de visita", y que "no se puede circular con las visitas, como se hacía antes", entre otros aspectos.

• No se permite ingreso de fruta, verdura, harina, y otros insumos.

• No se permite ingreso de ropa blanca.

• Cambios en visitas conyugales.

• No se puede circular con las visitas, como se hacía antes.



Luis Mendoza, director de INR, se presentó en la cárcel para recorrerla. — NADACRECEALASOMBRA (@nadacrece) July 19, 2021

El director nacional de Cárceles, Luis Mendoza, y el director de la Unidad 6 mantuvieron una reunión esta tarde con delegados de los reclusos para conocer más de sus reclamos y planteos, informaron desde el Ministerio del Interior. Además, se coordinó una nueva reunión para este martes a las 15:00 horas para dar respuesta a lo planteado.

Los internos continúan sin participar de las actividades educativas y laborales de "forma pacífica". Se encuentran en las barracas y, "si lo desean, pueden hacer uso del patio de forma habitual", agregaron desde la cartera.



En cuanto a la alimentación, informaron que el almuerzo fue elaborado normalmente para todos los internos, sobre todo para quienes no se cocinan en su celda al no recibir paquete, pero los reclusos "decidieron no retirarlo ni distribuirlo". Agregaron que la cena también se preparará.

Petit, quien destacó que se trata de una "protesta pacífica", dijo que se intensificaron las diferencias entre los reclusos y la dirección en los últimos dos meses debido a cambios en la operativa del centro, que entre otras cosas implicaron más controles.



"No debería perderse el clima de trabajo y rehabilitación que ahí había", dijo sobre la situación en esta cárcel que está en "señal de ajuste", con un "equipo nuevo" de dirección, el segundo que asume en el último año. Desde marzo, Omar Vera es el director del centro carcelario.