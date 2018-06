Absuelto por crimen de San Luis cayó por otro homicidio

"No me siento aliviada, yo quisiera que estuviera preso por el crimen de San Luis en el que había suficiente prueba para condenar", dijo en la tarde de ayer a El País la fiscal de Ciudad de la Costa, Darviña Viera.

El martes pasado el fiscal Fernando Valerio pidió 120 días de prisión preventiva por homicidio simple para el único imputado por la muerte de Ernesto Morales, de 28 años de edad, según consignó ayer Búsque- da y pudo confirmar El País con la jueza del caso, Adriana Morosini.

El crimen ocurrió el jueves 7 en el patio de una vivienda de Ciudad de la Costa. En el lugar funciona un comercio y la víctima llegó al lugar con intención de comprar vino. La mujer que atendía el negocio le dijo que estaba cerrado y él saltó un muro. Apareció su marido y le dio una puñalada.

El ahora imputado es uno de los tres acusados de dar muerte el 3 de noviembre a Gustavo Barón. El crimen ocurrió en medio de un intento de rapiña a un comercio de San Luis. Por este caso, la fiscal Viera pidió 28 años de prisión para dos hombres y una mujer. Uno de los acusados es el ahora imputado.

La petición de Viera, basada en la investigación de la fiscal Sylvia Lovesio, fue rechazada por el juez Marcos Seijas, quien advirtió que en el petitorio faltaban "certezas para condenar".

"Los indicios a los que pretende aferrarse la Fiscalía para sustentar su teoría del caso y, en definitiva, su pretensión y la condena para los imputados, se ven desvirtuados por otros medios probatorios, como la prueba pericial relevada", escribió el juez Seijas en la sentencia que absolvió a los tres imputados.

La absolución resuelta por Seijas fue apelada por la Fiscalía el martes pasado, un día antes de que venciera el plazo legal. El caso queda en manos de un Tribunal de Apelaciones.

En horas de la tarde de ayer el fiscal de Corte, Jorge Díaz, se comunicó con la fiscal Viera.

Polémica.

La decisión del juez Seijas generó un nuevo choque entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior. "Creo que se equivocó y no me importa decirlo. El problema es que la Suprema Corte me respondió antes de ayer. Y ayer detuvieron a uno. Dejaron libre a un homicida y después siguió matando. Esas personas tendrían que haber ido presas. Si seguimos así las cosas no andan. O entramos a caminar juntos jueces, fiscales y policías, o esto no funciona", afirmó el ministro Eduardo Bonomi en la tarde de ayer.

Bonomi declaró el martes a Canal 10 que "todo San Luis sabe que son ellos y están sueltos". "En lugar de soltarlo él (Seijas) puede ordenar que se haga (la investigación probatoria)", afirmó el ministro.

La Suprema Corte emitió un comunicado en el que rechaza los dichos del ministro porque ignora "los principales fundamentos del sistema acusatorio".

El ministro del Interior no participó de la reunión que el presidente Tabaré Vázquez mantuvo con vecinos de San Luis el 21 de mayo. En esa ocasión el primer mandatario anunció "mayor dureza" para atacar el delito. Días después comenzó una serie de movilizaciones en reclamo de mayor seguridad en distintos puntos del departamento de Canelones.

marcos seijas, juez No se llegó a la certeza requerida "No es posible arribar a igual conclusión que el Ministerio Público, ya que no consta que el arma incautada fuera la que se utilizó para dar muerte a B.; ninguno de los testigos reconoció alguno de los elementos incautados porque no les fueron exhibidos; así como tampoco ha quedado probado —con el grado de certeza requerido en esta etapa del proceso— que haya habido concierto entre los tres imputados y que R.A. estuviera en su casa a la hora del evento, portando su teléfono celular", explicó en la sentencia que absolvió a los tres imputados por el crimen de San Luis, el juez penal de Atlántida, Marcos Seijas.

eduardo bonomi, ministro del interior "Dejaron libre a un homicida" "Creo que (el juez Marcos Seijas) se equivocó y no me importa decirlo. El problema es que la Suprema Corte me respondió antes de ayer. Y ayer detuvieron a uno. Dejaron libre a un homicida y después siguió matando. Esas personas tendrían que haber ido presas. Si seguimos así las cosas no andan. O entramos a caminar juntos jueces, fiscales y policías, o esto no funciona", aseveró en la tarde de ayer el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, luego de ser consultado sobre la sentencia de absolución de los tres acusados por el homicidio del comerciante ocurrido en el balneario San Luis.

Reunión.

A la hora 19.00 de hoy tendrá lugar una reunión en Marindia entre vecinos y autoridades policiales de Canelones para analizar los problemas de seguridad que afectan Salinas. Confirmaron su presencia el jefe de Policía de Canelones, Osvaldo Molinari y miembros del comando a su cargo. Un grupo de vecinos tiene previsto solicitar que se amplíe el patrullaje y el número de efectivos para la seccional local.