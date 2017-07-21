Policía capturó a banda que robó en siete comercios con arma de juguete

Asaltaron comercios de Pocitos, Malvín y Tres Cruces. Uno de los robos cometidos fue al restaurante Panini's ubicado en Pocitos, ocurrido esta semana.

La Policía logró capturar a los autores de por lo menos siete comercios ubicados entre Malvín, Pocitos y Tres Cruces, que lograban asaltar usando un arma de juguete, informó el Ministerio del Interior.

Los comercios asaltados fueron un local de Hush Puppies, un Farmashop, un supermercado Kinko, dos hoteles (Las Gaviotas y Tres Cruces) y el restaurante Panini's que tuvo repercusión por la modalidad del robo, informó el Ministerio del Interior.También se investiga la rapiña de un taxi por parte de los mismos autores.

La Policía pudo capturarlos cuandoles avisaron sobre una rapiña en proceso en un lavadero ubicado en Estanislao López e Hipólito Yrigoyen y los detuvieron en el lugar.

Los efectivos de la Seccional 11 lograron la detención de dos de los autores del hecho a los que se les incautó un arma de juguete. Un tercer involucrado pudo darse a la fuga pero se encuentra identificado y está siendo intensamente buscado.

Los delincuentes, un hombre y una mujer mayores de edad, fueron conducidos a la sede policial donde se pudo establecer que están relacionados a los siete hechos.

Además una menor que también era buscada por su participación en los hechos, luego de la captura de ambos delincuentes, se presentó en la sede policial y fue detenida.

El hombre y la mujer mayor serán indagadas por el Juez Penal de 15to. Turno en la jornada de hoy.

La menor será derivada al Juzgado de Adolescentes de turno.

Arma de juguete usada para asaltar a siete comercios. Foto: Ministerio del Interior

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