Paro general de transporte tras el asesinato de un taxista en Plácido Ellauri

INSEGURIDAD

La medida estará vigente hasta la madrugada del viernes.



La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) resolvió esta madrugada realizar un paro general de 24 horas tras el asesinato de un taxista en el barrio Plácido Ellauri.

El hecho ocurrió en la esquina de Jacinto Trapani y Teniente Galeano. El hombre recibió tres balazos y fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula, donde falleció.

El Sindicato del Taxi (Suatt) definió un paro que incluirá una concentración a las 12 horas en el local sindical de la calle Clemente César.

Poco después, la Unott amplió el paro a todos los servicios de transporte público "contra la violencia, por trabajo, salud y vivienda" y aclaró que la medida sería adoptada por cada filial "de acuerdo a su realidad y características particulares".

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En Montevideo hay servicios de emergencia de Cutcsa. Según informó la Union de Trabajadores de esta empresa (UTC), la normalización de los servicios se producirá esta medianoche, con el inicio de los turnos nocturnos.

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La misma medida adoptó ASCOT, que nuclea a los trabajadores de COETC, UCOT y los exempleados de Raincoop.

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El sindicato de Copsa, en tanto, informó que la Federación Obrera de Transporte Suburbano (FOTS) resolvió en asamblea que los ómnibus suburbanos paren en las dos horas previas y las dos posteriores al sepelio del taxista, mientras que los interdepartamentales no harán paro.