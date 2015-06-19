Parecían simples clientes, pero terminaron rapiñando a la cajera

Un hombre y una mujer ingresaron ayer de tarde a una farmacia de Pocitos y tomaron varios productos. Luego se dirigieron a la caja, pero cuando fueron atendidos por las empleadas sacaron un arma y robaron el dinero de la recaudación.

La pareja ingresó ayer sobre las 19 horas a una farmacia ubicada en Manuel Pagola y Alejandro Chucarro, en Pocitos. Hasta este momento parecían simples clientes.

Tomaron varios productos y cuando se dirigían a la caja, el hombre sacó un arma y exigió a dos empleadas la entrega del dinero.

Las trabajadoras, de 25 y 54 años, dijeron a la Policía que al ver a la pareja no sospecharon lo que estaba a punto de suceder.

Luego de hacerse con el dinero, los delincuentes escaparon a pie.

La Jefatura de Policía de Montevideo informó que no hubo lesionados. El local cuenta con la filmación y ya se la entregó a las autoridades, que investigarán el robo e intentarán identificar a los rapiñeros.



estaban armados