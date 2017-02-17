Para Bonomi es un "disparate" lo que dijo Cardoso: "¡Cambie el celular!"

El titular del Ministerio del Interior asegura que"no hubo moción de censura ni de declarar insuficiente" las explicaciones que brindó en la interpelación.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, habló esta mañana en el programa Intercambio de M24 sobre la interpelación de esta semana.

El jerarca sostuvo que la acusación del diputado colorado, Germán Cardoso, de que le habían "pinchado" el celular e intervenido el mail es "un disparate": "El diputado dice que tiene el teléfono intervenido, pero señor ¡cambie el celular!".

Bonomi aseguró además, que "no hubo moción de censura ni de declarar insuficiente" las explicaciones que dio en la interpelación, ya que "la moción que ganó la fundamentó el diputado (Gonzalo) Mujica que la fundamentó como apoyo al Ministerio o al ministro".

"La moción de Mujica decía algo que nosotros estamos de acuerdo, que se avanzó pero todavía no estamos conformes", agregó el jerarca.

El ministro opinó también que hoy en día "nohay una oposición", sino que "hay oposiciones: el Partido Independiente y Asamblea Popular no entran en el juego de ´cuanto peor mejor´".

En relación a la situación de la violencia en el fútbol, Bonomi dijo que "va a empezar un proceso, que no va a ser inmediato, que empieza a sanear el fútbol".

Para el ministro es muestra de “una mentalidad de mosquito” decir que hubo más asesinatos en los últimos 15 años que en 100 años, como se dijo durante la interpelación. Opinó que los tiempos han cambiado y que “razonar ahora con la mentalidad de antes es imposible”.

Desde la oposición “no pueden aceptar cosas. Están todo el año pidiendo los datos,cuando los damos, si les sirve dice que son reales, si no les sirve dicen que son falsos", criticó el ministro.

Bonomi dijo que durante la exposición el diputado Cardoso tuvo “varias cosas virulentas” con el fin de “crear un efecto” como por ejemplo cuando habló de que familiares del ministro habían ingresado a trabajar en cárceles: “Dijo que había dos familiares míos trabajando en cárceles, es cierto, hubo un llamado para 120 operadores penitenciarios, se anotaron 15 entraron 6”. Pero “mi sobrina también se anotó, se anotaron 5.000 para 160 y quedó entre los 3.500. Perdió y quedó afuera. No tendría que decirlo, pero es un dicho, y que ´cree el ladrón que son todos de su condición´”.



La interpelación terminó en la madrugada del viernes 28. Foto: F. Ponzetto

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