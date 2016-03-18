Niegan salida a joven que asaltó Correos de Pocitos

Está internado en el INAU tras ser acusado por tres homicidios.

Por segunda vez en cinco meses, la Justicia de Adolescentes negó salidas laborales a un joven acusado de tres homicidios y que participó en el violento atraco al local de Correos de Pocitos, donde fallecieron un policía y un delincuente adulto, y otro agente recibió múltiples heridas de bala, dijeron a El País fuentes judiciales.

La brutal rapiña al local postal ocurrió en horas pico, el 5 de agosto de 2013.

El miércoles 16, ingresó al Juzgado de Adolescentes de primer Turno la solicitud de medidas alternativas a la internación por parte del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) sobre el joven internado en un hogar del INAU.

El pedido fue analizado por el juez Letrado de 1ª Instancia de Adolescentes Allen Denby, y la fiscal de Menores Nancy Hagopian.

La fiscal planteó su rechazo a la libertad del joven en base a un informe del Instituto Técnico Forense (ITF) que señalaba que se trata de un individuo "frío y calculador" que no ha tenido un proceso de rehabilitación. "Tiene que cumplir toda la pena. Cometió tres homicidios. Además, el informe del ITF es lapidario", fue el argumento de Hagopian en la sede judicial. El juez Allen concordó con la postura de la Fiscalía y negó las salidas laborales.

En octubre del año pasado, el INAU solicitó la salidas laborales del joven por entender que había logrado un proceso de rehabilitación dentro del organismo. Sin embargo, Hagopian solicitó un informe del ITF que concluyó que el interno carece de tolerancia a las frustraciones; no asume responsabilidades, y la vida de los terceros no le importa demasiado.

Pocitos: el menor participó en el asalto que devino en tres homicidios.

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