Mujica dijo que Yamandú Orsi “es un buen candidato” del MPP

Una vez más el expresidente José Mujica salió a jugar fuerte en la discusión de la definición de las candidaturas en el Frente Amplio, al darle un espaldarazo al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quien en las últimas horas autorizó en forma pública que el MPP manejara su nombre.



“Es un buen candidato”, disparó Mujica en una rueda de periodistas en el Palacio Legislativo, donde destacó su capacidad para el diálogo y habló sobre la confianza que le tiene.



Por ejemplo, Mujica contó que a Orsi lo conoce de chico y otros aspectos personales como que fue a su primer casamiento. “Era un pibe, estuve en el primer casamiento de él. Le tengo mucha confianza. Ojalá que la vida lo acompañe”, dijo.



De todos modos dijo que “hay muchos muchachos para ese trompo”, aunque a continuación añadió que “alguno tendrá que ser” el candidato que presente el MPP.



“Orsi es un gran compañero y sobre todo es un hombre abierto al diálogo. Este país precisa de este tipo de gente. Hay que evitar los climas de confrontación, de blanco o negro, porque lo que tenemos en la región es eso, blanco y negro”, reflexionó el expresidente.



Y remató diciendo que el intendente de Canelones “es un buen candidato”.



Mujica no quiso vaticinar cuándo definirá el MPP la precandidatura que presentará al Frente Amplio. “Mi opinión se va a escuchar cuando se tenga que escuchar”, destacó, en alusión a su indudable peso político en la interna del sector mayoritario del Frente Amplio.



Hace unos días, en declaraciones al informativo Telemundo, Orsi fue consultado sobre la posibilidad de que algunos compañeros manejaran su nombre en el MPP junto a otros. Orsi explicó en la entrevista que “no se negó” a ser incluido en la lista de precandidatos pero que aún debe “analizar” si se postulará. “Vamos a ver cómo transcurre este 2018”, sostuvo el jefe comunal.



“Si duda es un paso. Antes yo decía no. Yo le pedí a otros compañeros que salieran a la cancha”, agregó.



En el sector mayoritario del Frente también se ha manejado el nombre de la ministra de Industria, Energía y Minería Carolina Cosse como posible precandidata.



Orsi puede ser reelecto en Canelones en los próximos comicios departamentales de 2020. “Yo me tracé a mediano plazo cinco años más en la intendencia. Cierto es que la vida puede llevarte a lugares que no imaginabas. Si hace doce años me decían que iba a ser intendente, hubiera respondido que se trataba de un disparate, y es una realidad. En 2018 y 2019 me veo gestionando la intendencia de Canelones. Pensar en otra cosa, en candidaturas o trabajar en temas de fórmula, implicaría quizá distraerme demasiado de mis funciones”, manifestó a fines de diciembre a Montevideo portal.