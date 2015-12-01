Miles de toneladas de basura sin levantar, camiones rotos y paros

Adeom culpa a la IMM, que admite carencias y no resiste las paralizaciones.

Luego de un paro de 24 horas realizado el fin de semana por Adeom, por la muerte de un trabajador ocurrida en el Cementerio Central (ver nota aparte), los municipales volverán a detener las actividades este jueves desde las 10:30 para reunirse en asamblea. Mientras esto ocurre, sigue expuesta a los ojos de los ciudadanos la fragilidad del sistema de recolección de residuos de Montevideo, que no logra funcionar correctamente por las medidas sindicales, la falta de camiones y personal. Adeom insiste en culpar a la gestión y la IMM sostiene que los paros son los que han distorsionado el servicio.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Óscar Curutchet, dijo ayer a El País que hay más de 2.000 contenedores que no han podido ser vaciados; en tanto, fuentes del sector Limpieza estimaron que el atraso "es de mucho más de 2.000 contenedores".

Por su parte, el director de Limpieza de la comuna, Néstor Campal, dijo a El País que en la jornada de hoy serán "unos 1.500" los contenedores que queden sin vaciar —de algo más de 10.000 que hay en Montevideo—, aunque por el "efecto arrastre" la basura continuará estando en las calles durante varios días más.

En condiciones "normales", ingresan cada día al vertedero municipal de Felipe Cardoso unas 1.800 toneladas de basura, más otras 400 o 500 de escombros y desechos de obra.

"Tuvimos un paro de 24 horas y vamos a tener otro el jueves, pero tampoco nos sobran horas o camiones en los momentos en los que tenemos disponibilidad de personal. Cuando tenemos el personal, tampoco tenemos la amplitud como para recuperar un paro del día anterior, porque no te paran solo los camiones, te para el mantenimiento también. Y la flota está en muy mal estado", señaló Campal.

Trabajadores del sector Limpieza dijeron ayer a El País que "se está trabajando con el 50 % de la flota". Durante la última asamblea de Adeom, habían colgado una pancarta que decía: "Mantenimiento (cantón) Buceo: de 55 camiones, 32 parados" (ver foto).

Con respecto a la cantidad de camiones que se encuentran detenidos, Campal aclaró que "en la flota hay vehículos de muy distintas edades y algunos de ellos están parados porque ya fueron dados de baja y no van a ser recuperados". En este sentido, Curutchet acotó que a mediados del año próximo se estará haciendo el llamado a licitación para adquirir un conjunto de nuevos camiones.

Acumulación.

El dirigente de Adeom —y trabajador de la División Limpieza— Pablo González dijo a El País que el estado de algunos contenedores es tal que, por su peso, no pueden ser levantados por los camiones, por lo que son izados con una grúa y trasladados al sitio de disposición final para ser vaciados. "También se viene levantando la basura del entorno de algunos contenedores con palas mecánicas, que habitualmente se utilizan para trabajar en basurales", agregó González.

Estas operaciones del sistema llamado "Zona Limpia" también están teniendo problemas, admitió Campal. "Hay una situación salpicada en los barrios. El levante de Zona Limpia incluye muchas veces la basura que está alrededor del contenedor y que la gente tira incluso aunque en el contenedor haya lugar. Supongo que de aquí al jueves la situación va a estar bastante bien. Y después está la incidencia del paro del jueves, que no se sabe qué duración va a tener", dijo el director.

Paro.

Adeom paralizará las actividades municipales el jueves desde las 10:30 para reunirse en asamblea en el Club Atenas. En tanto, hoy habrá reunión del Ejecutivo sindical y mañana una bipartita con el intendente Daniel Martínez por temas de presupuesto y condiciones laborales. En base a lo que surja de ambas instancias, se presentarán las mociones durante la asamblea, no descartándose nuevas movilizaciones o paros para los próximos días.

Adeom realizará una denuncia penal por muerte de trabajador.

El Ejecutivo de Adeom resolvió ayer realizar una denuncia penal por el fallecimiento del funcionario Oscar Martínez. Los abogados del sindicato estudian si el caso se encuadra dentro de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Como diera cuenta El País, en la mañana del sábado Martínez, de 55 años, murió en el Cementerio Central debido al golpe de una losa que le cayó encima desde un nicho en altura, mientras él se encontraba sobre el elevador a nivel del piso. Ayer, el intendente Daniel Martínez realizó un minuto de silencio por el trabajador fallecido, durante los acuerdos que se realizan los lunes en la IMM.

Por una resolución de asamblea, cuando un funcionario pierde la vida desempeñando su trabajo, se decreta un paro de forma automática, que en este caso afectó todas las áreas municipales, incluida la recolección. En setiembre de este año, el juez penal Carlos García Guaraglia dispuso la clausura y el archivo de las actuaciones relacionadas con la muerte del funcionario José Bustabad, fallecido en la Usina 3 de la IMM en abril de 2014.

Según el sindicato, hay más de 2.000 contenedores que no se han levantado. Foto: A. Colmegna.

Los residuos se siguen acumulando en MontevideoANDRÉS LÓPEZ REILLY