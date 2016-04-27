Miles de contenedores de residuos sin levantar

Siguen los problemas con la flota; un camión perdió una rueda.

Nuevamente varias zonas de Montevideo se encuentran con sus contenedores saturados, acumulando basura en el entorno de calles y veredas. Uno de los barrios más complicados es Pocitos, pero son varias las áreas de la ciudad que se encuentran afectadas, según un relevamiento realizado por El País y denuncias de vecinos.

Ayer, la delegación de Adeom que participa del comité de seguimiento de la limpieza se reunió por segunda vez con las autoridades municipales. En este encuentro se indicó que hay unos 5.000 contenedores atrasados en la capital (hay unos 11.000 en la zona con recolección automática), según informaron a El País fuentes sindicales. También se señaló que los problemas con la flota de camiones subsisten y que recientemente a uno de ellos se le salió una rueda cuando transitaba por el Viaducto.

En tanto, vecinos de Pocitos y Villa Biarritz comentaron a El País que el domingo los contenedores "explotaban" en muchos puntos, como la zona de Benito Blanco y 21 de Setiembre. Un portero de la zona indicó que también dentro de los edificios se están acumulando los residuos en los contenedores que han sido especialmente dispuestos para ello, por falta de recolección. "Hoy tengo 10 o 15 bolsas en la vereda", sostuvo.

Cambio de mando.

En días pasados fue cambiado el gerente de la División Limpieza de la Intendencia Daniel Nogueira, ingresando en su lugar Eduardo Parra, quien fuera encargado de mantenimiento de la flota de camiones y más recientemente director de la Región Oeste de Limpieza.

El País intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con los jerarcas del área y con el secretario general de la comuna, Fernando Nopitsch, quien participó ayer de la reunión del comité de seguimiento de la limpieza, lo cual no fue posible.

Pocitos: el fin de semana muchos contenedores "explotaron". Foto: Francisco Flores

LA BASURA EN MONTEVIDEO