Matan a un hombre para robarle la moto

Efectivos policiales de la Zona 3 buscan a tres delincuentes que asesinaron a un hombre de 46 años, sin antecedentes penales.

De acuerdo con los datos recabados por los efectivos policiales de Jefatura, el hombre viajaba en su motocicleta cuando fue interceptado por tres individuos, en la esquina de Los Ángeles y Campinhas, en pleno barrio Casavalle.

El hecho ocurrió en horas de la tarde del pasado domingo.

Tras interceptar al hombre, los delincuentes lo obligaron a descender de la mototicleta en que viajaba. Los propios testimonios indican que tras rodear al hombre y sin que este presentara mayor resistencia, le dispararon.

Con la víctima en el piso, los delincuentes comenzaron a jalar la moto para llevársela, pero no pudieron por lo que debieron salir corriendo del lugar, dejando el birrodado aproximadamente a 30 metros del herido.

Fueron los mismos vecinos quienes alertaron de la situación a través del 911. Fue la propia Policía la que trasladó al hombre hacia un policlínico, desde donde se le dieron las primeras atenciones médicas para luego trasladarlo hacia el Hospital Italiano.

En el Centro de Terapia Intensiva de ese sanatorio, el hombre falleció a raíz de la herida recibida en la cabeza, en horas de la tarde de ayer, a pesar de los esfuerzos realizados por los facultativos.

Ahora la Policía busca a los tres delincuentes que participaron de este homicidio, aunque según revelaron fuentes policiales, las descripciones de los sujetos variaban en algunos testimonios de los vecinos.

No obstante, se sigue una pista que puede determinar la culpabilidad en este crimen de un sujeto que es buscado además, por una rapiña.

En el lugar se hizo presente personal de Policía Científica y del departamento de Delitos contra las personas de la Zona 3, quienes tomaron las pruebas y los testimonios necesarios para iniciar la investigación.

El caso, está en manos del juez de 11° turno, Roberto Timbal, quien fue enterado del mismo y llevará adelante las indagatorias pertinentes.

Auto atropelló a policía y fugó Foto: Francisco Flores

Testigos afirman que fue interceptado por tres delincuentes