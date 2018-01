Marihuana se venderá en "expendios" a partir de este semestre

La marihuana recreativa comenzará a ser vendida en "expendios" en el primer semestre del año, confirmó el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Diego Olivera.



En declaraciones al programa Inicio de jornada de Radio Carve, Olivera reveló que estos expendios serán "comercios nuevos para los cuales se va a otorgar licencias por parte del Ircca que se puedan establecer en puntos del país donde no hay farmacias que vendan cannabis" y "no van a disputarle mercado a las farmacias comerciales" en las que ya se vende marihuana recreativa.



Sí continuará de forma exclusiva en las farmacias la venta de cannabis medicinal, cuya comercialización fue autorizada en octubre de 2017 por el Ministerio de Salud Pública (MSP)."Es esperable que como el movimiento de regulación de cannabis es cada vez más fuerte, que se vaya promoviendo un cambio", señaló.



El secretario nacional de drogas destacó que "30.000 personas que acceden al cannabis a través de un sistema legal"y que "no están volcando su dinero al mercado ilícito". Según los datos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) actualizados hasta el 28 de diciembre, en la actualidad hay 18.961 personas registradas como adquirientes (compra en farmacias), 7.844 como cultivadores y 76 clubes cannábicos, que tienen entre 15 y 45 socios cada uno.