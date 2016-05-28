Los taxistas cobraron por “trancar” 18 de Julio

Les pagan $ 450 por hora por manifestarse contra Uber.

Un grupo de 730 taxistas interrumpió ayer el tránsito de la avenida 18 de Julio, frente al edificio sede de la Intendencia de Montevideo, para protestar contra Uber. La protesta se desarrolló desde la hora 12:00 y culminó puntualmente a las 15:00.

Esta movilización, a diferencia de las anteriores, fue convocada por Radiotaxi, un servicio que reúne a coches con taxímetro de distintos grupos, asociaciones y cooperativas.

Participaron propietarios y trabajadores no sindicalizados, según explicaron a El País varios taxistas.

En la tarde de ayer, El País se comunicó con Oscar Dourado, presidente de la Gremial del Taxi (Cpatu), y con Laura Silva, secretaria de la comisión directiva, y ambos afirmaron que desconocían el motivo por el que los conductores se encontraban en el lugar.

Hugo Soca, directivo de Radiotaxi, explicó a El País que la movilización estaba organizada por la “gremial de taximetristas con los empleados”.

Mientras el empresario hablaba con El País, una mujer que caminaba con ayuda de dos bastones insultó a los taxistas: “Vayan a trabajar”, gritó mientras pasaba entre los autos parados en la esquina de Ejido y 18 de Julio.

La medida se desarrolló sin paro y manteniendo el servicio a la población. No obstante, la marcha generó un caos de tránsito en toda la zona céntrica.

Las líneas de ómnibus debieron ser desviadas de sus rutas habituales, los automóviles debieron tomar arterias alternativas generando importantes congestionamientos en calles como San José, Colonia y Ejido.

“Queremos recordarle a las autoridades municipales que nosotros estamos en situación crítica por Uber. Pretendemos que nos den soluciones. Hasta ahora no hemos recibido respuesta”, señaló.

Reclamo pago.

Mientras tanto, en las redes sociales aparecieron fotografías del sistema de comunicación por pantalla convocando a la movilización que se desarrolló en horas del mediodía de ayer.

Una de ellas decía que los interesados podían anotarse por teléfono y fijaba el horario.

Otra imagen indica que se pagará $ 450 por hora a aquellos choferes que acepten participar de la movilización.

Soca confirmó a El País que la patronal les paga a sus choferes contratados para que participen de ese tipo de actividades con un fondo especial. “Se les paga a los conductores con el fondo de defensa gremial, los propietarios podemos asumir los costos, es para compensar los ratos parados”, admitió.

Dos cuadras de 18 de Julio cortadas pic.twitter.com/ZVPJ6cpHLT — Fabián Tiscornia (@FT78) 27 de mayo de 2016

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Pedido.

Los taxistas reclaman “respuestas” a los poderes públicos. “Esto es un movimiento espontáneo de taximetristas. Yo trabajo en esto desde 1971 y me siento orgulloso. Los empleados y propietarios estamos cansados y vemos como se nos va nuestro trabajo. Hasta ahora no hemos visto una solución que venga desde el gobierno central o desde la Intendencia. Lo único que nos queda es hablar con la ONU”, aseguró.

Tras la movilización de ayer, un representante del intendente Daniel Martínez informó a los taxistas participantes que serán recibidos por el jefe comunal el próximo martes.



Taxistas cortaron el tránsito frente a la Intendencia de Montevideo. Foto: Fabián Tiscornia.

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