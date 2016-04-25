Le robaron el techo de la casa mientras la construía

Artista sale a rematar sus cuadros para recuperarse del robo.

Gabriela Balkey es una artista plástica que debió tomar una decisión extrema: rematar sus obras por un valor testimonial para poder pagar el piso y las chapas del techo de su casa. La artista fue una más de las víctimas de los robos que ocurren en nuestro país.

Algunos de sus cuadros recibieron premios en distintos certámenes internacionales y hasta ahora los conservaba por razones sentimentales.

El martes pasado los ladrones le llevaron unos $ 60.000 en materiales de la vivienda que está construyendo en el barrio Los Bulevares.

Al parecer, el robo se produjo en medio de la tormenta. Los perros ladraron pero la mujer creyó que los animales estaban nerviosos por los rayos. Se supone que los delincuentes debieron hacer uso de escaleras para acceder a las chapas porque ya estaban colocadas.

La construcción se está desarrollando en los fondos de la casa del hermano de la artista, justo enfrente a una senda lindera con un asentamiento. El lugar comenzó a poblarse el pasado 4 de enero y ya está tomando forma de barrio.

Balkey supone que sus chapas y pisos no deben estar muy lejos. No pierde las esperanzas, aunque la Policía hizo una investigación en la zona y no pudo dar con los materiales.

ARREPENTIDA.

Ahora la artista está desesperada. Hace cuatro años que volvió a Montevideo tras un periplo en el exterior que la llevó a estudiar Historia del Arte en la Sorbona (París) y a trabajar en ciudades como México DF, Barcelona y Manaos, contó la propia Balkey.

"Estoy arrepentida de haber vuelto, pero el Estado invitaba, decían que precisaban gente formada. Pero me doy cuenta que Uruguay precisa gente que genere rédito a corto plazo y no personas calificadas en humanidades", afirmó.

Gastó sus últimos recursos en la construcción de su casa y ya no le quedan fondos para irse del país. Vive en la casa de su hermano y da clases de Arte en dos academias de cine.

"Yo creí que Montevideo era la ciudad más tranquila del mundo, pero la seguridad en Uruguay es insólita. He vivido en ciudades mucho más peligrosas, dicen que en el Metro de París te sacan las medias sin que te enteres", afirmó la artista mirando el esqueleto de lo que sería su casa.

FORMACIÓN.

Gabriela Balkey nació en Montevideo en 1970 y trabajó durante algún tiempo como periodista. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Uruguay entre 1993 y 1997, al mismo tiempo que estudiaba guitarra, canto y composición musical. Es miembro de la banda Ileri.

En 1997 parte a Europa para completar su formación en el Atelier Van der Gracht en Amsterdam, en donde también se desempeña como guitarrista y coreuta de Bragadum, una banda de música brasilera basada en Holanda.

En el año 2000, a su regreso a Montevideo, ingresa en la Escuela Pedro Figari donde estudia hasta 2004 en los talleres de Picardi, Castellanos y Cabrera.

En 2005 vuelve a emigrar a Europa para estudiar en París. En 2009 egresa de La Sorbona con el título de Licenciada en Historia del Arte.

Volvió a vivir en Montevideo luego de estar en Europa y países de América. Foto: F. Flores.

GABRIELA BALKLEY