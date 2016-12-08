La interpelación a Bonomi rodeada de tensa negociación

Toda la oposición lo vuelve a llevar a sala por la inseguridad.

Por 46 votos en 90, la Cámara de Diputados votó una nueva interpelación al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, la séptima en algo más de siete años de gestión, por la "situación de extrema gravedad en materia de seguridad pública, especialmente los hechos relacionados con el deporte en los últimos treinta días". Recibió apoyo de todos los partidos de la oposición, que igualmente elevaron un nuevo pedido de renuncia al jerarca.

Si bien la nota de pedido de interpelación fue firmada por los diputados Germán Cardoso (Partido Colorado) y Pablo Iturralde (Partido Nacional), el miembro interpelante será el representante de Vamos Uruguay.

Antes de llegarse a la votación hubo una serie de consultas y cabildeos entre las bancadas por el alcance de la moción, es decir si era solamente sobre el episodio del clásico frustrado o más abarcativa, hablando sobre la inseguridad en general.

El tema llegó incluso a una tensa reunión de la bancada de Alianza Nacional donde se fijó posición sobre la moción. Unos querían que fuera solamente sobre el operativo policial del clásico y otros hablar de la seguridad en general.

En la reunión hubo gritos de Iturralde que se escucharon desde fuera de la sala, protestando por las dudas que había entre algunos de sus compañeros.

El sector Todos estuvo alineado a apoyar la moción como fue votada, de alcance más genérico.

Cuando se votó en el plenario algunos diputados de Alianza no estaban presentes marcando así su posición. Iturralde se hizo responsable de hacer la moción sobre toda la inseguridad pública, cosa que explicó en el plenario. En medio de la negociación incluso intervino el líder aliancista Jorge Larrañaga que dio apoyo a la postura de Iturralde.

En medio de los contactos, el Frente Amplio hizo saber a la oposición que si la moción era solamente sobre el episodio clásico Bonomi concurriría ayer mismo. Pero la oposición se molestó diciendo que el oficialismo "nos quiere fijar el temario de la interpelación". En el FA creen que Bonomi "está fuerte" en el tema del operativo clásico.

Ahora, el presidente del cuerpo, Gerardo Amarilla, definirá con Bonomi la fecha en que se concretará la instancia parlamentaria, que será la número 58 desde el retorno de la democracia.

El coordinador frentista Gonzalo Civila explicó el voto contrario porque "se han dado extensas explicaciones sobre las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo" en materia de seguridad. "La moción se refiere a la seguridad pública en general. Si era solo sobre el operativo del clásico estábamos dispuestos a que el ministro concurriera hoy (ayer) mismo a sala", indicó.

A sala: el ministro Bonomi enfrentará una nueva interpelación. Foto: archivo El País

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