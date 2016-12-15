La Intendencia ya levantó más de 200 toneladas de basura

Se redujo el número de contenedores desbordados y ahora son 1.700, pero las autoridades sostienen que si el paro de Adeom se extiende todo el día podrían llegar a ser 5.000 los recipientes que acumulan residuos a su alrededor.

La Intendencia de Montevideo informó este mediodía que desde que comenzaron con el operativo ayer miércoles se han logrado levantar 215 toneladas de basura en el entorno de los contenedores.

De esa cantidad, 66 fueron levantadas por funcionarios y las 149 restantes levantadas por privados que están reforzando el trabajo con camiones abiertos, camiones “pico pato” y palas mecánicas.

Ayer miércoles se pasó de un atraso que alcanzaba a unos 6.000 contenedores (de 11.800 que hay en Montevideo), a 3.000. Y en el correr de las últimas horas se logró reducir ese número: actualmente restan levantar los residuos acumulados alrededor de unos 1.700, según informóel director del sector Limpieza, Óscar Caputi, a Telenoche.

Hoy jueves los trabajadores afiliados a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) comenzaron un paro a las 10 de la mañana para reunirse en asamblea, lo que puede hacer que la situación empeore aún más:Caputi dijo que si el paro se extiende todo el día los contenedores desbordados pueden llegar a ser 5.000.

Por este motivo, la Intendencia señala que si bien se sigue limpiando alrededor de los contenedores con privados, no se los puede vaciar porque que los camiones levanta contenedores son de manejo exclusivo de los funcionarios.

En relación con los reclamos de Adeom de que se presupueste a los funcionarios de Limpieza por 8 horas, en lugar de las 6 actuales, el intendente Daniel Martínez sostuvo ayer "que no hay ninguna posibilidad de que suceda".

En la actualidad, los funcionarios cobran su salario por seis horas de trabajo y realizan además dos horas extras, por las que perciben un plus de 33% de una hora común.

El objetivo del sindicato es que esas dos horas pasen a incluirse dentro del salario básico. Eso significaría que los funcionarios recibirían un monto mayor por salario vacacional y por la prima de abril por presentismo —que se paga por llegar en hora y no faltar—, ya que todos los cálculos se realizan en base al salario básico.

Martínez sostuvo que varias de las propuestas planteadas por Adeom han sido tenidas en cuenta por la Intendencia. "Te diría que de los 10 planteos, 6,5 han sido asumidos".

Según Martínez, el cambio del mapa de horario de los trabajadores que resolvió la IMM para que efectivamente se realicen los tres turnos de recolección, "no es negociable".

La basura se junta todos los días, por lo que tener un sistema de horarios que cubra toda la semana es elemental", indicó Martínez y opinó que el sistema actual "es el correcto".



Todavía quedan 3.000 contenedores sin recoger. Foto: F. Ponzetto

BASURA ACUMULADA