Wanderers enfrenta juicio millonario del empresario que llevó al Tony Pacheco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El gerenciador uruguayo de futbolistas, Víctor Hugo Mesa, se acercó a la directiva del Wanderers Fútbol Club en 2007. Con el pasar del tiempo, su influencia comenzó a crecer en tiendas bohemias. El empresario acercó jugadores de fuste -uno de ellos fue Antonio Pacheco. Al tiempo que esto pasaba, el equipo mejoraba sus posiciones en la tabla del campeonato local.

A través de elevadas erogaciones realizadas por el empresario, otros futbolistas que vistieron la casaca bohemia fueron Hernán Menosse, los hermanos Gastón y Maxi Rodríguez y Javier “el Cangrejo” Cabrera, entre otros.



Mesa acostumbraba trabajar cerca del presidente de turno de Wanderers. En la tribuna, el hincha bohemio lo saludaba con respeto y admiración, incluso a veces con más énfasis que al resto de las jerarquías de la entidad deportiva. El hincha de toda la vida sabía que la mejoría del club estaba ciertamente ligada a su nombre.



Pero el gerenciador no solo invertía en Wanderers. Fue propietario del Club Recreativo de Huelva (Recre), España. Luego de alejarse del equipo bohemio y del Recre, invirtió en el Club Pescara de Italia, llegando a ser el tercer accionista de ese equipo, según informó el portal huelva24.com.

A fines de 2013, a instancias de Mesa, cinco futbolistas de Wanderers fueron a probarse en el Pescara. El único que quedó fue Lucas Torreira, actual volante de la Selección Uruguaya y del Galatasaray.



Fuentes actuales del Wanderers Fútbol Club señalaron a El País que Mesa invirtió cerca de US$ 7 millones cuando estuvo vinculado al equipo entre 2007 y 2014. Él dice que le quedaron debiendo dinero, pero en el club esto lo niegan. Reclama US$ 700.000 más intereses.



“Se le pagó todo lo que se le debía. Hay documentación. Nosotros estamos al día y con balances auditados”, dijo una fuente de la directiva.

Según supo El País, Mesa dio amplias facilidades de pago a Wanderers y no cobró intereses por el dinero invertido. Sin embargo, en un momento surgió un conflicto entre ambas partes.



Mesa inició este año una demanda por “cobro de pesos” a Wanderers. Ayer se realizó una audiencia en el Juzgado Civil de 5° Turno. El caso todavía está en sus primeras etapas. El próximo mes se citará a testigos.



Otra fuente de la directiva de Wanderers reconoció que hay una diferencia con Mesa. “El club cree que la deuda fue saldada y Mesa entiende que no. La directiva administra patrimonios ajenos y tenemos que defender esos recursos”, explicó.



Y afirmó que, durante el gerenciamiento de Mesa, el empresario tomó decisiones deportivas y económicas contratando un staff con sueldos elevados.



En el Juzgado, Mesa entiende que hay una diferencia en la interpretación de cómo se saldaron los derechos por el futbolista Nicolás Albarracín. En enero de 2013, el entonces goleador juvenil fue transferido en préstamo a Italia a instancias de Mesa.

El futbolista y Wanderers acordaron su pase a préstamo a La Spezia, un club de la Serie B (segunda división) italiana. El vínculo iba a ser por un año, con opción a compra. Albarracín, en el fútbol uruguayo, también defendió a Liverpool. Formó parte de la selección sub 20, que trabajó de cara al Sudamericano, aunque no quedó en el grupo que participó de la competencia. A principios de 2014, Albarracín retornó a Wanderers.



Mesa declinó hacer declaraciones a El País sobre su juicio y consideró que no es momento de publicitar un litigio cuando el equipo bohemio pasa por un mal momento deportivo.



En este momento Wanderers ocupa la posición 14 de 16 equipos en el Torneo Clausura.