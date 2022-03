Un vecino hirió a dos peones de campo de Diego Forlán; uno de ellos está grave

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un hombre de 72 años hirió con un arma de fuego a dos empleados de un campo del futbolista Diego Forlán. El hecho pasó en la tarde del viernes en un paraje cercano a San Jacinto (Canelones). Así informó a El País la fiscal del caso, Silvia Blanc. El agresor luego fue detenido.

El incidente se suscitó al caer la tarde. Estaban preparándose para fumigar el campo cuando el hoy imputado se acercó a los dos peones y comenzó a increparlos. “Este potrero es mío, nada tienen que hacer acá”, afirmó.



Los trabajadores rurales trataron de explicarle que solo cumplían órdenes del capataz o administrador del establecimiento, propiedad del exfutbolista de la Selección Uruguaya y de equipos nacionales y extranjeros.



Sin embargo, el hombre extrajo un revólver y disparó varios tiros contra los peones. Uno de los trabajadores rurales recibió un balazo en el tórax. El otro no tuvo heridas de entidad y está fuera de peligro, según relató Blanc.

En la Fiscalía, el agresor alegó que uno de los peones lo amenazó con una llave francesa y que tiró en defensa propia.



Sin embargo, uno de ellos luego relató a Blanc que en ningún momento el agresor fue amenazado con la llave francesa. Y alegó que el hombre les disparó sin miramiento alguno.



El individuo tiene antecedentes penales. En 1994 incurrió en un delito de lesiones personales y en 2003 mató a una persona. A juicio de la fiscal, tiene una personalidad agresiva.



Blanc explicó: “El incidente se suscitó por la propiedad de un potrero. El potrero hoy está dentro del campo de Forlán, pero el vecino dice que el potrero no pertenece a Forlán”.

El campo en cuestión está ubicado cerca de una ruta y a poca distancia de un arroyo. Según indicó una fuente policial a El País, el agresor vive al norte de ese arroyo y el establecimiento del exfutbolista se encuentra al sur de dicho cauce fluvial.



“Todo indica que el campo pertenece realmente a Forlán. Generalmente los arroyos son utilizados desde hace muchos años para dividir propiedades. Es raro que el hoy imputado tenga un campo en un lado del arroyo y solo un pequeño potrero al otro lado”, explicó la fuente.

Balazos

Pasadas las 17:30 horas del viernes una persona llamó a la Seccional 14 de la ciudad de San Jacinto y dio cuenta del episodio violento.



En forma inmediata salieron dos patrulleros hacia el campo ubicado a poca distancia de allí. Uno de los patrulleros trasladó al trabajador herido a una policlínica y luego que se constatara una hemorragia fue llevado hasta la sede de Médica Uruguaya en esa ciudad.



Consultada por El País sobre la entidad de las heridas sufridas por ese peón, la fiscal Blanc dijo que aún no había recibido el dictamen forense sobre el estado de la víctima. “Se me informó que el disparo le había dado en el pecho”, se limitó a decir.



Mientras trasladaban al peón gravemente herido en un patrullero, en el otro móvil de la Policía se llevaban al agresor. Se trata de un productor agropecuario conocido en la zona, pero no se difundió su nombre.



El hombre quedó detenido en la Seccional 14 y luego fue trasladado a Canelones.

En un primer momento el caso fue investigado por efectivos de dicha comisaría y luego pasó al Departamento de Homicidios de Canelones. A las 17 horas de ayer, comenzó la audiencia de formalización de la investigación.



Si el peón llegara a fallecer por las heridas de bala sufridas, se cambiará la carátula y pasará a ser un caso de homicidio.