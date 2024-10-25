"Un femicidio de manual": asesino de Natalia Lagos fue condenado a 30 años de cárcel con medidas eliminativas

Redacción El País

Este viernes, la Justicia condenó a 30 años de cárcel al femicida de Natalia Lagos, la joven de 23 años asesinada en agosto de 2023.

Los delitos incluyen homicidio muy especialmente agravado por femicidio, tentativa de homicidio, privación de libertad, reiterados delitos de violencia doméstica y hurto, según dijo el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

El femicida es su expareja, un expolicía de 29 años para el que el fiscal del caso, Ignacio Montedeocar, había pedido 30 años de cárcel junto con 15 años de medidas eliminativas, lo que significa un total de 45 años de pena, la más alta posible. Tras una extensa audiencia, el juez del caso reconoció el hecho como "un femicidio de manual" y dio lugar a las medidas eliminativas.

La sentencia prevé que la situación del femicida sea evaluada una vez cumpla la pena de 30 años. Entonces se decidirá si continúa en prisión.

El caso de Natalia Lagos

Natalia mantuvo una relación de pareja de aproximadamente un año con su femicida, llegando incluso a convivir. Luego de terminar el vínculo —en julio de 2023—, ella lo denunció por varios episodios de violencia que dijo haber sufrido durante toda la relación, así como acosos y amenazas posteriores.

Debido al miedo que ella tenía por las constantes amenazas, es que por las noches era acompañada por familiares o amigos, quienes se turnaban para que no pasara sola.

Cuando en las primeras horas del 2 de agosto, el imputado se hizo presente en la vivienda donde se encontraba Natalia, ella estaba con Franco Aranda, un amigo que la estaba acompañando.

Entonces, el exnovio de Natalia “tiró la puerta abajo”, según dice la acusación a la que accedió El País, y comenzó a golpear en la cara a Aranda mientras amenazaba con matarlo. Luego de pegarle, tomó una cuchilla de la cocina y lo apuñaló en el abdomen, mientras que le decía a su exnovia: “Si no es conmigo, no va a ser con nadie”.

Fue en ese momento que el ahora imputado se llevó a Natalia en el auto de Aranda, conduciendo con destino desconocido. Mientras, Aranda se encontraba ensangrentado sobre la cama, aunque consiguió sobrevivir.

Cerca de las 2:00 de la madrugada, el femicida aceleró el vehículo a la altura del peaje ubicado en la ruta 8, en el kilómetro 50,5, e impactó contra una protección de hormigón. Natalia falleció al momento del choque mientras que el hombre tuvo heridas leves que no le significaron ninguna complicación a su salud.

Tras conocerse la condena este viernes, el abogado de la familia de Natalia Lagos, Rafael Silva, dijo que en sus defendidos hay "una satisfacción generalizada".

"Las familias de Natalia Lagos y Franco Aranda agradecen enfáticamente la labor de la Fiscalía a cargo del doctor Montedeocar", dijo Silva que valoró también la labor de la Brigada de Homicidios.

Línea de ayuda Línea para asistencia a víctimas de violencia de género Teléfono: 0800 4141 - Celular: *4141 Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 24 horas

Sábados y Domingos de 8 a 20 horas. El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados. Ante situaciones de urgencia o riesgo de vida es importante llamar al 911. Recuerde que si reside en el interior deberá marcar el 4 + la característica del departamento + 911. ¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica) • Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os. • Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles. • Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas. • Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte. • Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave. • Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911. • Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo • Cambiar las rutinas si te persiguen. • Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.