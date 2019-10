Toma denunció al juez que falló sobre uso del portal de Presidencia porque se sintió "afectado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, presentó una denuncia contra el juez Carlos Aguirre, que falló a favor del Partido Independiente este miércoles tras un recurso de amparo presentado por el uso de la página web de Presidencia en plena campaña electoral, informó la periodista de TNU Georgina Mayo y confirmó El País.

José Luis Veiga, director de la Secretaría de Comunicación de Presidencia, dijo a El País que es una denuncia “personal” de Toma contra el juez porque se sintió “afectado” por lo que dijo Aguirre y porque siente que hubo "prejuzgamiento" del magistrado en este caso.

El lunes, durante una audiencia de conciliación por el recurso de amparo presentado por el Partido Independiente, el juez Aguirre tuvo el siguiente diálogo con una de las abogadas de Presidencia, María del Carmen González:

Juez: Yo lo que le propuse a usted que es, sin calificar la licitud o ilicitud del acto, a los efectos conciliatorios como propuesta de la sede y a efectos de salvaguardar la figura de la presidencia de la republica como garante institucional de un sistema republicano y democrático de gobierno, se advienen a sacar de la página web la publicación realizada y a ordenar a este señor de comunicación de Presidencia, José Luis Veiga, a que abstenga de publicar cualquier cosa con contenido electoral. Es solo eso.



Abogada: Doctor, eso fue lo que transmití y me dijeron que no, que no van a bajar (inentendible)



Juez: Se ve que no era alguien entendida en Derecho al que usted le transmitió.

Este comentario del magistrado fue el que motivó la denuncia de Toma.

Ampliaremos