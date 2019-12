Siguen los reclamos a Gas Sayago

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuatro gerentes de UTE enviaron un informe al gerente general del ente sobre el estado de situación financiera y económica de Gas Sayago, tras quedar por el camino la millonaria obra de la regasificadora.

Sener Ingeniería, que firmó un contrato con Gas Sayago, aduce que éste fue incumplido y reclama más de US$ 4.200.000, según expresa el documento de UTE.

En un capítulo titulado “Resumen Ejecutivo, Procesos Judiciales y Arbitrales”, los gerentes señalan que la empresa Sener Ingeniería de Sistemas le reclama a Gas Sayago el pago de US$ 2.480.000 por trabajos realizados y no facturados, US$ 1.100.000 por trabajos adicionales y US$ 684.000 por avales cobrados indebidamente.

Sener Ingeniería de Sistemas firmó un contrato en 2016 con Gas Sayago para la elaboración de un proyecto de las obras para la construcción de la terminal regasificadora.



Según el informe de los gerentes de UTE, el 12 de abril de 2018, Gas Sayago, UTE y Ancap fueron citadas a una audiencia de otorgamiento de compromiso arbitral.



La misma se prorrogó en sucesivas ocasiones por falta de acuerdo entre las partes sobre las pautas que debería tener ese arbitraje (plazos, nacionalidad del presidente, montos reclamados, etc.).

Sener: Trabajos aeroespaciales La compañía europea Sener Ingeniería realiza actividades en el área aeroespacial y de ingeniería y construcción, y tiene participaciones industriales en empresas que trabajan en energía y medio ambiente. Cuenta con 2.500 profesionales en sus oficinas de Argentina, Brasil, Canadá, Corea del Sur, China, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, entre otros países.



Finalmente, el 20 de julio de 2018 se realizó la última audiencia entre Gas Sayago y Sener. Ambas partes declararon que, sin perjuicio de que no medió negativa al otorgamiento del compromiso arbitral, no les fue posible llegar a un acuerdo para suscribir el mismo. Meses más tarde, Sener solicitó la fijación del compromiso arbitral en el Juzgado Civil de 18° Turno.



El informe de UTE sostiene que esa demanda no prosperó porque el juzgado competente la desestimó, por falta de jurisdicción.



Es decir que la Justicia concluyó que Gas Sayago y Sener Ingeniería acordaron en el contrato resolver sus desavenencias mediante el arbitraje. Y por ende, no corresponde que un juzgado determine aspectos formales del mismo.



Según se desprende de la sentencia, el caso está abierto y en breve se realizará el arbitraje entre ambas partes.



La sentencia señala que Sener Ingeniería considera que padeció reiteradas demoras en las revisiones y aprobaciones de los hitos establecidos en el contrato e infundadas exigencias y trabajos iniciales que afectaron plazos y provocaron sobrecostos.



Ello, dice Sener, impactó en el trabajo de la empresa a lo largo del proyecto y derivó en que quedaran pendientes de facturación trabajos autorizados y entregados a Gas Sayago.

Pagos pendientes

Sener sostiene que el 17 de mayo de 2017 Gas Sayago le comunicó verbalmente su intención de poner fin al contrato sin afrontar los pagos pendientes por trabajos concluidos. Debido a ello, Sener efectuó una propuesta alternativa a Gas Sayago que consistía en el pago de US$ 4.200.000.



Según recoge el fallo, Gas Sayago considera que no se produjo incumplimiento de su parte, sino de Sener. Y sostiene que existen afirmaciones falsas de esta empresa como, por ejemplo, la “supuesta” negativa de Gas Sayago a tentar una conciliación entre ambas partes.



Advierte a la Justicia que “no es cierto” que se den los requisitos legales para una fijación judicial de un compromiso arbitral, porque no ha existido resistencia de Gas Sayago para hacer lugar a dicho mecanismo usado para dirimir conflictos entre empresas.