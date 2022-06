“Sentí adrenalina, euforia y alegría”, dice la mamá de Lola Chomnalez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando Adriana Belmonte, la madre de Lola Chomnalez, atendió su teléfono y recibió la noticia sobre la detención del principal sospechoso, quería contárselo a la vecina de abajo de su casa, gritarlo desde el balcón, hacer un grupo de WhatsApp colectivo. “Sentí adrenalina, euforia, alegría”, recuerda. La mujer corría de un lado al otro del departamento, a pesar de que siempre fue una persona calma. Pero esa sensación de que el corazón “estalla”, también significaba un gran desgaste de energía. Los padres de Lola estuvieron luchando por esta detención siete años y medio.

“Fue un proceso largo”, asegura Adriana a El País. “Esperábamos hace tiempo una buena noticia y verdad, siempre pedimos verdad”. La verdad llegó el pasado 19 de mayo cuando se detuvo a Leonardo Sena, un panadero de 39 años cuyo ADN es 99,9% coincidente con las muestras de sangre halladas en la toalla y el documento de identidad de Lola. “Me parece que esta respuesta que llega con el ADN y con la detención del presunto femicida es una nueva etapa y el comienzo de lo que en un futuro pueda ser el cierre del caso Lola”, dice la madre con un tono de voz bajo.



Adriana y su esposo, Diego Chomnalez, reciben a El País en un camarín de Magnolio Sala, pero a lo largo de la jornada darán otras 18 entrevistas, de alrededor de media hora, a distintos medios de comunicación del país. Adriana vuelve a contar su historia -con pausas, quiebres en su voz y ojos que se le llenan de lágrimas-, aunque ahora sí reconoce destellos de paz. Su esposo la mira atentamente desde el sillón contiguo; participó de otras entrevistas, pero esta vez necesita descansar.



La pareja cruzó el Río de la Plata para participar de la marcha “Ni una menos”, reunirse con sus abogados y revisar otros puntos del caso. Participar de la marcha es importante para Adriana: “Hay un lenguaje del dolor que es común a todos”. Y cuenta que las primeras personas en acercarse cuando se conoció el femicidio, fueron otras madres protagonistas de casos muy resonantes en Argentina, en particular recuerda que las madre de Chaira Páez y Ángeles Rawson la visitaron. “Pero tengo muchos nombres en la cabeza”, aclara.

-¿Cómo se sigue adelante luego de una tragedia como la que ustedes vivieron?



-Creo que no haber decaído en la fe y tratar de siempre cuidarnos y cuidarme, para que todo este proceso me encuentre con la mejor de la salud y con la mejor disposición, fue lo que de alguna manera hizo posible que transitáramos estos siete años y medio de la mejor manera.

La FE. Adriana Belmonte se considera una persona de fe, pese a que no es una practicante ortodoxa. Cree en su propio Dios y él la ayudó en este camino. Pero fue un trabajo de a dos: “Me parece que la voluntad de cada uno es lo que puede mover estos casos”. El cielo, la divinidad o Dios -dice la madre-, quiere si uno también quiere.



Lola significó un “despertar espiritual” para ella. El día 10 de mayo la mujer soñó con su hija y que ella le mostraba los números 12, 18 y 19. Cuando Adriana despertó, les mandó un mensaje a los abogados Jorge Barrera y Juan Raúl Williman preguntándoles si pasaba algo en esas fechas y le contestaron que estaban reunidos siguiendo el tema de las pruebas de ADN.



-¿Cómo fue ese sueño?



-Es algo que no te puedo describir. Lo sentía desde la matriz y en todo el cuerpo. Era algo que no sé... viste que las abuelas lo llamaban corazonada, las tías los pálpitos. Yo sentía desde acá (se toca su estómago) que algo iba a pasar y se lo comuniqué a los abogados, los chats con ellos no me dejan mentir.



-¿Volvió a soñar con ella luego de la detención?



-No es algo que me ocurra seguido. Sí tengo muy presente ese último sueño y toda la bienaventuranza que vino después.

"Verdad y Justicia"

Los padres de Lola se habían reunido con el fiscal de Corte, Juan Gómez, el 25 de abril para solicitarle avances en el caso. Diego pidió “verdad y justicia” para su hija y reclamó acceso a la carpeta de investigación. Pero no sabían que en ese momento la genetista Natalia Sandberg estaba a punto de encontrar a quien había dejado su sangre en la escena del crimen.

En esta visita a Uruguay, Adriana también desea encontrarse con la científica. “Hablamos ese sábado siguiente al día que encontraron a Leonardo Sena. No había mucho que nos pudiéramos decir la una a la otra, pero lo que nos dijimos -hace una pausa- fue intenso”. Sandberg dijo, en conversación con El País, que ella también había vivido algo sobrenatural relacionado al caso y expresó: “Es creer o reventar”, pero todavía no se lo contó a Adriana.



-¿Qué fue lo más difícil en este proceso de tantos años?



-Nuestra expectativa era alta e inmediata, pensábamos que esto se iba resolver enseguida. Sobre todo en el medio del shock, cuando estaba en piloto automático. Nos ha pasado muchas veces de llegar a Uruguay, a Rocha, con todas las expectativas, y ver cero novedad, cero verdad. Después entendí y aprendí a no esperar y a ir haciendo, sin prisa y sin pausa.

El fin

La madre de la adolescente de 15 años que fue asesinada en Valizas en 2014 separa el caso Lola de Lola, su hija. Y manifiesta que quizá la investigación termine pronto y el caso llegue a su fin.

-¿Cómo continúa esta historia?



-Tengo proyectos, tengo muchos pero no tengo ninguno. No sé en qué va a terminar, pero sí tengo en mente un par de proyectos.



Su esposo la interrumpe: “Dale, contales”. Pero Adriana le dice que no sea ansioso, que aún le tiene que dar forma. No quiere que su esposo revele la idea que tiene en mente, la cual tiene que ver por la tragedia que sufrieron y sufren como padres.