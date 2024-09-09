Retoman juicio por femicidio de Natalia Lagos luego de que la SCJ suspendiera a jueza por irregularidades

El juicio contra el femicida de Natalia Lagos, la joven de 23 años asesinada en agosto del año pasado, se retomará tras una pausa como consecuencia de una sanción de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a la jueza que se encargaba del caso. Resta declarar el exnovio de la víctima, para quien la Fiscalía pide 45 años de prisión.

A fines de agosto, la SCJ se expidió sobre la denuncia realizada por la familia de Lagos contra dos juezas que actuaron cuando la joven había denunciado a su expareja, Óscar Ferradans, por episodios de violencia doméstica.

En primer lugar, el máximo órgano de la Justicia uruguaya sancionó por 180 días sin goce de sueldo a la jueza Florencia Sorrondeguy, debido a que fue la primera en tomar las denuncias de la joven. Es que, si bien resolvió medidas de distanciamiento, lo hizo por teléfono y nunca citó a una audiencia, además de no haber impuesto que se utilizara una tobillera electrónica.

En tanto, Claudia Valetti, magistrada que llevaba adelante el juicio que todavía está en curso, fue suspendida por 60 días. "Luego del seguimiento efectuado por el personal policial, el expediente judicial quedó paralizado, estacionado, a resultas no sabemos de qué (...) Los días que siguieron al informe policial, la actuación judicial fue, a todas luces, nula”, dice la resolución, a la que pudo acceder El País, en cuanto al proceder de esta magistrada.

Luego de la suspensión, las opciones para el juicio eran dos: dejarlo en pausa hasta que finalice la sanción a Valetti, o colocar un juez subrogante. Finalmente, luego de un escrito presentado por el fiscal Ignacio Montedeocar y el abogado de la familia Rafael Silva, en el que solicitaban el cambio de juez, se designó a Sebastián Puñales como en el encargado de continuar con el juicio.

Las audiencias que estaban fijadas para comienzos de setiembre se realizarán los días 1, 2, 3 y 4 de octubre. En la última instancia declarará Ferradans, para quien el equipo fiscal pide la máxima pena posible: 45 años de prisión —30 por el femicidio y 15 de medidas eliminativas.

El crimen

Lagos mantuvo un noviazgo de casi un año con Ferradans. Luego de terminar el vínculo en julio de 2023, lo denunció por varios episodios de violencia, así como acosos y amenazas posteriores.

Por las noches era acompañada por familiares o amigos para que no pasara sola, dado al miedo que le generaban las amenazas de su expareja.

En las primeras horas del 2 de agosto del año pasado, el ahora imputado se hizo presente en la vivienda donde se encontraba Lagos. Ella estaba con Franco Aranda —un amigo que la acompañaba esa noche. El agresor “tiró la puerta abajo”, golpeó a Aranda y lo apuñaló en el abdomen, mientras que le decía a su exnovia: “Si no es conmigo, no va a ser con nadie”.

Luego se llevó a Lagos en el auto de Aranda, quien quedó tirado y ensangrentado —aunque consiguió sobrevivir. El femicida aceleró el vehículo a la altura del peaje ubicado en la ruta 8, en el kilómetro 50,5, e impactó contra una protección de hormigón. Lagos falleció en el momento del choque, mientras que quien había sido su pareja tuvo heridas leves.