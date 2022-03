"El remate del siglo": 500 lotes de bienes decomisados serán subastados en Colonia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde juguetes antiguos, pasando por tesoros encontrados en el Río de la Plata, un modelo de auto de Fórmula 1 y hasta un pabellón nacional histórico decomisados por la Junta Nacional de Drogas serán rematados por Waldemar G. Carbajal el próximo 18 y 19 de marzo a las 10:00 horas en el Hotel Sheraton de Colonia. Se trata de 500 lotes de bienes decomisados y una camioneta de alta gama, indica el edicto.

"El remate del siglo" describe Carbajal a esta instancia que está comprendido en un catálogo de más de 300 páginas. Parte de los objetos subastados fueron incautados en un sonado caso judicial. Bajo la "Operación Fraude Universitario" se detuvo a mediados del año pasado a nueve personas integrantes de una banda que falsificaba títulos universitarios. Cobraban entre US$ 2.500 y US$ 4.500 a estudiantes extranjeros por cada diploma trucho que expedía de supuestas universidades. El líder de la banda contaba, entre varias propiedades, con un museo de varios pisos en Colonia, donde se incautaron obras "valoradas en más de US$ 200.000”, había declarado la fiscal del caso Sandra Fleitas.

"Lo logrado por la venta de la totalidad de los bienes que fueron obtenidos ilícitamente - ya que provienen de la comisión de los delitos mencionados - será vertido en las arcas del Estado, que lo destinará a las instituciones que más lo necesiten", señaló la fiscal Fleitas en el catálogo, que también cuenta con el análisis del escritor uruguayo Diego Fischer, que participó en el armado del catálogo, según relató Carbajal.

Fischer destacó en su prólogo que "hay lotes con historia de tres y cuatro siglos atrás, pero también hay decenas de artículos de maderas muy nobles", así como "la colección más numerosa de monedas antiguas de plata que se haya visto en un remate en Uruguay" y hasta "lanzas y flechas de los indígenas que habitaron en la otrora Banda Oriental".

Entre varios objetos del extenso catálogo hay un pabellón patrio uruguayo, que fue entregado a cada uno de los senadores durante el acto de la Jura de la Constitución, el 18 de julio de 1830. El sol de dicha bandera está bordado en hilos de oro.



Otro de los objetos exóticos de la subasta es un auto de carrera Fórmula 4 (formula Renault), fabricado por el argentino Tulio Crespi. También hay varias espadas, cañones, rifles antiguos, así como escafandras, cámaras de fotos y hasta una cabina roja de teléfono inglesa.



Además, se subastará una camioneta Land Rover Evoque extra full, del año 2014 con casi 114.000 kilómetros.