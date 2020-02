Los argumentos de la fiscal para imputar por homicidio al dueño del campo donde murió joven electrocutado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El viernes pasado la Fiscalía de Dolores (Soriano) imputó por el delito de homicidio a título de dolo eventual en calidad de autor al propietario de un campo donde falleció un joven de 15 años electrocutado tras tocar un alambrado que había sido electrificado.

Fiscalía divulgó este lunes la solicitud de formalización de la fiscal Viviana Maqueira donde se relatan los sucesos y cómo se llegó a la conclusión de que el dueño del campo debía ser acusado de ese delito.



El 1° de febrero personas que pasaban por el lugar vieron el cuerpo de un hombre aparentemente sin vida que se encontraba dentro del predio propiedad del imputado. Al llegar al lugar, el médico forense comprobó “que el fallecido presentaba lesiones tipo ampollas en las palmas de la mano y lesiones y quemaduras en parte trasera a la altura del hombro derecho zona media de la espalda y codo derecho”, de acuerdo a lo que detalla el dictamen fiscal.



A su vez, el documento explica que, de los testimonios recabados por Fiscalía, se concluyó que “el imputado posee amplios conocimientos de electricidad, dado que se desempeñó durante muchos años como empleado técnico en UTE y que reconoció haber realizado personalmente la instalación”.



El imputado, asimismo, manifestó que utilizaba un pastor eléctrico —herramienta que se conecta al alambrado para que le dé una descarga eléctrica a quien lo toca— para evitar el ingreso de caballos a su establecimiento. No obstante, este “no se encontraba conectado al momento del evento ilícito”. El alambrado —por intermedio de varios dispositivos— sí estaba conectado a la corriente eléctrica, lo que generó la descarga que terminó con la muerte del joven.



Además, el imputado “intentó evadir su responsabilidad inculpando a su empleado manifestando que el lamentable hecho se produjo porque este cometió un error al conectar ese día ambos alargues entre sí y directamente al toma corriente, omitiendo por tanto la conexión del pastor eléctrico”.



No obstante, en la “indagatoria preliminar” hubo “inconsistencias en las declaraciones” del imputado y el empleado del establecimiento. Ante esta situación, Fiscalía entendió que el imputado fue “quien realizó la conexión referida" que "terminó con la vida del adolescente”.



A su vez, explica que el dueño del campo, antes de retirarse del establecimiento, realizó la conexión eléctrica y le indicó al empleado por dónde debía salir para no recibir una descarga eléctrica.