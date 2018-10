Piden estudiar a perro que mató a su dueña para así evitar la eutanasia del animal

En la mañana de este lunes el fiscal de Homicidios, Juan Gómez, recibió a Juan Miranda, presidente del Instituto de Educación y Protección Animal (Idepa), quien le llevó un petitorio para requerir que se levantara la solicitud de eutanasia que pesaba sobre un perro de raza pitbull.



El animal fue incautado a pedido del fiscal luego de que la Policía recibiera una llamada -el viernes 5- que indicaba que el can había matado a su dueña. La mujer, que vivía en Casavalle, apareció muerta con heridas de mordiscos en su cuerpo, mientras que el perro tenía heridas de arma blanca efectuadas con un cuchillo que apareció en el lugar.



Todos los elementos llevaban a la conclusión más simple: el perro había atacado a la mujer y ella, para defenderse, lo había herido con el cuchillo que encontraron en cerca de su cuerpo.



Sin embargo, Miranda indicó a El País que en Idepa -al igual que varias personas que se comunicaron con el instituto- consideran que existen otros detalles que podrían establecer que el perro no sería el autor del homicidio.



"Nos reunimos esta mañana con el fiscal para corroborar algunas informaciones y pudimos aclarar algunos puntos", dijo el presidente de Idepa. "Uno de los hechos que destacamos es cuando llegó la hija a la casa el perro no la atacó, además los vecinos no sabían de ninguna queja sobre el animal ni había ninguna denuncia", explicó Miranda.



Es por esto que "se cree que otra persona ingresó a atacar a la hoy occisa y cabe la posibilidad de que el perro la haya querido defender y no atacar como parecería en un principio", explicó el instituto mediante el petitorio.



Sin embargo "esto no cierra del todo con el informe forense (autopsia) que indica que la causa de la muerte fue la mordedura del perro", agregaron. "(La autopsia) es una cuestión técnica que no podemos cuestionar, solo solicitamos se revea con otras opciones para corroborar todos los elementos aportados", indicaron.



El objetivo del petitorio -que llevaron amparados por el artículo 3 de la ley de Bienestar Animal- es que se otorgue un plazo de cinco o seis días para que la experta en psicología animal Laura Falco pueda estudiar al pitbull y así determinar si tiene una conducta agresiva o no.



Estudiar su conducta

Falco, especializada en terapias asistidas por animales y en estudiar sus conductas, fue la elegida por el Idepa para examinar al animal.



"Lo tengo que alejar de otros perros y personas en un lugar más bien fresco, que no esté muy iluminado ya que es un pitbull de ojos bastante claros", explicó Falco a El País sobre el primer día de estudio de la conducta.



En el segundo día la especialista realizará pruebas para determinar cuál es el "grado de ataque" que tiene. Luego, en la tercera etapa, "se hacen ejercicios con él para ver qué disposición tiene para volver a aprender o reaprender lo que pueden haberle enseñado o no", explicó Falco.



"Los últimos dos días son ejercicios solamente para saber qué respuesta tiene con todo lo que vos puedas hacer para provocarle agresividad", dijo. La idea es que a través del cuerpo de la especialista se observe cómo reacciona el animal a movimientos más abruptos para ver si el perro se siente en alerta y determinar si tiene predisposición a atacar.

"A Gómez le aseguré que el informe va a ser preciso en ese sentido. Si por ejemplo es irreversible su conducta -también debe verlo un veterinario especializado- porque puede ser un problema neurológico que a veces tienen los pitbull que siempre han actuado bien y un día actúan de otra manera", explicó la terapeuta.



Si el fiscal Gómez acepta la prórroga Falco empezará a trabajar con el animal en un campo en Ciudad del Plata. Ahora el perro se encuentra en una ONG que se lo llevó del lugar del hecho.



Luego de pasar cinco o seis días estudiando la conducta del perro, Falco redactará un informe y si concluye que el perro es rehabilitable "se comprometerá con algún refugio, ONG o algún particular que quiera recibirlo y se le hará un seguimiento de la conducta y rehabilitación y no será eutanasiado", indicó.



Según dijo Falco el fiscal Gómez quedó en definir si dará esa prórroga en el día de hoy o el martes de mañana.