Perro que mató a su dueña no estaba cuando lo iban a incautar; aseguran que lo robaron

Que no fue él, que sí atacó, que fue para defender a la mujer, que esa raza es peligrosa. Mucho se ha dicho de Turco, el perro pitbull acusado de matar a su dueña con la que vivía en el barrio Casavalle. Este viernes, cuando la policía se presentó a la ONG Ecqus para incautar al animal, se encontró con que ya no estaba.



Desde un principio la orden del fiscal del caso, Juan Gómez, fue que el perro debía quedar incautado, ya que en la autopsia que se le realizó a la mujer que apareció muerta en su casa indicó que la causa de su fallecimiento fue la mordida del animal.

Sin embargo en un principio el perro no fue llevado por los efectivos sino que, contrario a la decisión del fiscal, al animal lo trasladaron a la ONG en donde funciona tanto una veterinaria como un hospital.



El animal presentaba heridas en el lomo y cerca del área de las costillas, producidas por un cuchillo que encontraron en la casa. La primera hipótesis indica que su dueña lo lastimó al intentar defenderse de sus mordidas.

"La autoridad policial fue a incautarlo y las personas (de la ONG) dicen que el perro se escapó", indicó Gómez a El País. Esta versión fue desmentida por Andrea Silva, responsable de la organización, quien explicó que el perro no se fue sino que lo robaron.



"Hicieron un boquete en el alambrado" y por ahí lo sacaron, explicó. "El perro Turco es una oveja, no es ni sanguinario ni agresivo, es sumamente dócil. Se ve que gente muy fanática, más fanática que yo, decidió llevárselo", agregó.

Silva opina que el animal no es el responsable de la muerte de la mujer. "Como no encuentran al homicida ahora quieren agarrar un chivo expiatorio", que sería el perro.



"Ahora me incriminan a mí como si fuera una delincuente. (La Fiscalía) me citó urgente para presentarme esta tarde pero yo estoy trabajando", indicó y agregó que el encuentro con el fiscal se llevará a cabo el martes de la próxima semana. "Yo no tengo nada que ver, al perro lo robaron", reafirmó Silva.

La ONG Equs se presentó en la casa de Casavalle en el momento en que supieron que había un perro herido. "Somos la única organización que tiene ambulancias en la calle", así que fueron.



"Cuando llegamos encontramos a un perro indefenso sin una gota de sangre en el hocico, le preguntamos a las hijas de la mujer (que estaban en el lugar) si lo habían bañado y nos dijeron que no lo habían tocado. Si realmente la degolló -como dicen- tendría que al menos tener sangre", consideró.