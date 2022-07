MSP planteó "falta de imparcialidad" del juez Recarey y respaldó el papel de las vacunas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció públicamente los argumentos que dio esta mañana la defensa de la cartera ante la acción de amparo vinculada a las vacunas contra el covid-19 en Uruguay.

Martin Thomasset y Augusto Rocca, representantes legales del MSP en esta instancia, presentaron su planteo con los siguientes fundamentos:



- Falta de imparcialidad del Juez por haber dado su opinión previa respecto a la misma temática.



- Caducidad de la acción, por presentarse la demanda fuera de los plazos previstos por la Ley de Amparo.



- Falta de cumplimiento de otros requisitos previstos en la Ley de Amparo, a saber: falta de legitimación activa, ausencia de ilegitimidad manifiesta, ausencia de actualidad e inminencia y la existencia de medios administrativos alternativos no agotados. Cabe aclarar que no solo no existe ilegitimidad manifiesta sino que se da cumplimiento pleno a la normativa.



- El Poder Ejecutivo en todo momento actuó salvaguardando y protegiendo los derechos humanos, defendiendo la libertad de los padres, adultos responsables de menores de edad y adolescentes con autonomía progresiva de la voluntad, de ser vacunados si así desean.



- La actuación del Juez constituyó una clara violación a la separación de poderes, invadiendo potestades sanitarias, a cargo del Poder Ejecutivo.



- Las vacunas fueron aprobadas y registradas a nivel nacional. Las vacunas son eficaces y seguras, lograron disminuir la mortalidad y los contagios, son un mecanismo para proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, fueron aprobadas y suministradas por el organismo competente.



- El Plan de Vacunación fue implementado para mitigar la pandemia, el Poder Ejecutivo actuó bajo las potestades que le confiere la Constitución y la ley.

Representantes de Presidencia y del MSP comparecen en el día de hoy a contestar las demandas de amparo presentadas ante el juez Recarey acerca de las vacunas contra el covid-19 administradas en Uruguay.

La cartera señaló que los representantes judiciales responderán a la "totalidad de las preguntas técnicas formuladas por el juez" Recarey. Se aclara que estas "serán publicadas en esta jornada".



"El Ministerio de Salud Pública garantiza a la población, como lo ha hecho hasta el momento, que su principal objetivo es y será proteger los derechos humanos, asegurando una prestación de calidad en cuanto a los servicios de salud, accesible para todos los habitantes", remata el comunicado de la cartera que encabeza Daniel Salinas.

Las tres preguntas que hizo el juez al denunciante El juez Alejandro Recarey consultó al denunciante, el abogado Maximiliano Dentone, quien representó al diputado César Vega cuando denunció a una serie de periodistas por difamación el año pasado.



La primera consulta fue si "efectivamente Dentone entiende accionar a título personal y con qué alcance". Dentone respondió que dio este paso para "defender" a los menores y "a titulo personal, por su propio interés como ciudadano adulto".



La segunda pregunta fue sobre "cuál es el rango etáreo respecto del cual se solicita la suspensión de la campaña vacunatoria", y el denunciante respondió que buscaba el impacto en "niños menores de 13 años".



La tercera consulta fue si "entiende limitar o condicionar la suspensión a algún factor determinado". Dentone dijo que sería "hasta el momento en que quede comprobado que no existe perjuicio alguno para la salud derivado del acto de efectuar estas inyecciones". En ese sentido, consideró que "se tendría que cumplir la intimación de los informes técnicos y prueba solicitada". Además, apuntó que "se intimó a la población la firma de un consentimiento sin información".