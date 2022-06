“En ningún lado dice que el tema pase por el Directorio”, declaró el presidente de la ANP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antes de ingresar a la Fiscalía a declarar como indagado, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo. defendió la concesión otorgada por el gobierno a la compañía belga Katoen Natie/Terminal Cuenca del Plata.

Curbelo llegó sobre las 14 horas a testificar ante la Fiscalía en el marco de una denuncia penal que presentó el Frente Amplio sobre eventuales irregularidades en la concesión a Katoen Natie/TCP de la terminal especializada de contenedores.



Previamente, había concurrido el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, quien se retiró sin dar declaraciones.



Afuera de la sede fiscal, Curbelo dijo que se trató de “un muy buen acuerdo (el logrado entre el gobierno y Katoen Natie) que ha normalizado la actividad en el puerto de Montevideo” y ha generado “que en 2021 hayamos tenido récord de actividad en cuanto a movimiento de contenedores”.



El presidente de la ANP se defendió y dijo que “de ninguna manera” realizó un abuso de funciones.

Defendido por el abogado Paul Pereira Schurmann, Curbelo declaró durante cuatro horas y media ante el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez. Uno de los ejes de la indagatoria fue si el presidente de la ANP podía o no asesorar al gobierno en forma directa sin que el tema pasara por el Directorio portuario antes de que se concretara el acuerdo con Katoen Natie. “Las negociaciones (entre el gobierno y Katoen Natie) tenían un ámbito de confidencialidad”, dijo Curbelo para explicar las razones por las cuales no trasmitió detalles de las tratativas al Directorio de la ANP.



Fiscal Rodríguez: ¿En algún momento se le planteó a usted o se le hizo saber que pudiera haber algún inconveniente de orden jurídico sobre si el asesoramiento debía provenir del Directorio?



Curbelo: Conozco el tenor de la denuncia. Estoy absolutamente convencido del punto de vista jurídico que el asesoramiento que se hizo fue conforme a derecho. Que en ningún lado dice que el asesoramiento tiene que ser a través del Directorio. La Ley de Puertos establece cuando o cuáles son las decisiones que tienen que pasar por el Directorio y en otros casos habla de la Administración Nacional de Puertos. Sé que pueden existir distintas opiniones. Soy un simple abogado. Pero estoy absolutamente o estoy absolutamente convencido de lo que hice. Estoy absolutamente convencido de que me adecué estrictamente a a la normativa jurídica. En ningún caso se decía que el asesoramiento tenía que pasar por Directorio. Si hubiese sido así, obviamente que hubiese pasado porque no había ningún motivo para que el tema no pasara (por el Directorio). Era un asesoramiento para mí claramente no vinculante. El Ejecutivo lo podía tomar o lo podía dejar”.



Durante el interrogatorio, los abogados del Frente Amplio, Laura Robatto, Eduardo Florio y Pablo Barreiro presentaron como testigo al abogado Adrián Gutiérrez, catedrático grado 4 de Derecho Administrativo. Gutiérrez presentó un documento de 145 páginas donde sostenía que el asesoramiento al gobierno a la hora de concretar el negocio con Katoen Natie sí debía haber pasado por el Directorio de la ANP, según informaron a El País fuentes vinculadas al caso.

Falsificación ideológica

Fiscal Rodríguez: Se dice que en el nuevo acuerdo con Katoen Natie, la ANP renuncia a una cláusula o acción de oro que dice que en materia de inversiones de infraestructura, solo se puede capitalizar por la empresa que tiene la mayoría accionaria, licuar las acciones y quitarle poder a la ANP y el organismo estatal perdería este contralor. ¿Qué podría decirnos al respecto?



Curbelo: Es exactamente al revés. Esa cláusula de oro se mantiene. Desde mi punto de vista es más garantista. Lo que nosotros intentamos preservar fue una visión portuaria más general. ¿Esto qué significa? Que toda obra de infraestructura que se desarrolle en las distintas locaciones llámese terminal especializada o en cualquier parte del puerto Montevideo tiene que ser parte de una lógica: que le sirva no solamente a la concesión y al puerto en general.



Fiscal Rodríguez: En la denuncia (del Frente Amplio) se menciona una suerte de eventual falsificación o declaración falsa ideológica en el ámbito parlamentario durante la aprobación del decreto 115 (que otorga la preferencia a Katoen Natie en la carga y descarga de contenedores). ¿Qué tiene para decir al respecto?



Curbelo: Quiero destacar que de ninguna manera y en ningún momento se hizo ninguna falsificación de documento. Lo primero que tenemos que contextualizar es que estábamos en una situación de pandemia. El edificio del puerto estaba cerrado y hubo problemas con las computadoras. Todo lo que se dice en la denuncia sobre los horarios y sobre cómo se cargó el expediente electrónico no tiene que ver con la realidad”.

Olaizola: “No ocurrió el caos logístico que anunció el Frente”



El subsecretario del Ministerio de Transporte, Juan José Olaizola, dijo ayer en la Fiscalía que en el último año se batió el récord de movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo (977.000 teus).



“No se produjo el caos logístico anunciado por la oposición y lejos de irse las navieras, todas siguen operando y se sumó una nueva naviera (Hyundai)”, declaró el jerarca al fiscal Gilberto Rodríguez. Y agregó: “Un largo proceso de desencuentros entre los gobiernos del Frente Amplio y sus autoridades portuarias y los socios belgas (el grupo Katoen Natie) de la terminal especializada de contenedores culminaron con la notificación del grupo inversor al gobierno del FA en octubre de 2019 de una disputa en el marco del tratado entre Uruguay y Belgica”. Con respecto al asesoramiento brindado por el presidente de la ANP, Juan Curbelo, al gobierno, Olaizola dijo que asesores jurídicos opinaron que no era preceptiva la intervención del Directorio de la ANP.