¿Por qué la Justicia absolvió a Martín Mutio tras acusarlo de enviar cocaína a Hamburgo?

Este jueves Martín Mutio, el empresario de 32 años que fue acusado por el caso de la incautación de 4,5 toneladas de cocaína en Hamburgo (Alemania), fue absuelto por la Justicia. En la sentencia de la jueza, a la que tuvo acceso El País, "una falencia fundamental" de fiscalía fue "no incluir dentro de la prueba a desahogar en el juicio, la prueba científica de la

sustancia" que permitiría dar "certeza absoluta" de que se trataba de cocaína y ese fue un argumento central para tomar la resolución.

"Emerge del relato de la propia fiscal y quedó suficientemente probado que no existe prueba científica que acredite qué tipo de sustancia se incautó, circunstancia de tal relevancia, que bastaría por sí sola para sellar en forma negativa la acusación impetrada", señala la jueza Adriana Chamsarian.



La letrada agrega que la Fiscalía elaboró su alegato "enfocándose en una serie de deducciones y presunciones que al abordar cuestiones centrales relevantes" lo que acrecentó "las dudas que pesan sobre su teoría del caso".



"No puede dejar de reconocerse que le asiste razón a la Defensa en cuanto a que tampoco surgen elementos de prueba que en su conjunto permitan relacionar al imputado con el hecho incriminante —salvo la de ser el propietario— ni evidencias concretas que lo relacionen con algún grupo criminal de tal envergadura capaz de manejar una exportación de 4, 5 toneladas de presuntos estupefacientes, con un valor estimativo de millones de euros", agrega y detalla que no se logra entender "cómo un cargamento como al que se hace alusión pueda movilizarse y acopiar estupefacientes

usando rutas nacionales, pasando por peajes, movilizar vehículos y personas y no quedar nada registrado en alguna de las cámaras existentes".

Para letrada, además, "sin perjuicio de la conducta informal y temeraria en que Mutio maneja sus negocios, debieron aparecer otras pruebas sobre la actividad que se le imputa, alguien que lo pueda vincular". Sin embargo, a Mutio no se le encontró droga en su poder ni en ninguno de los allanamientos a los que se hicieron referencia en el juicio, así como tampoco hay "fotos ni llamadas que lo puedan incriminar", cierra a sentencia.

Fiscalía apelará la sentencia

La fiscal Mónica Ferrero, a cargo de la causa, dijo que apelará la sentencia y considera que tiene elementos firmes para revertirla en Tribunal de Apelaciones, informó Javier Benech, director de Comunicación de Fiscalía.



Mutio había sido imputado en 2019 por el delito de narcotráfico y lavado de activos, en calidad de coautor, y también por estafa y libramiento de cheques sin fondo. En febrero de este año, Ferrero había solicitado 15 años de prisión para el empresario.



Mutio cumplió prisión efectiva durante un tiempo hasta que en octubre de 2019 se le otorgó la prisión domiciliaria. La decisión de la magistrada se basó en que a su entender no había peligro de fuga ni de entorpecer la investigación.



El 4 de mayo de 2020 la defensa de Mutio solicitó la libertad de su defendido y la Fiscalía no se opuso. La Justicia dispuso en ese entonces la fijación de domicilio mientras continuara la investigación.



En febrero de este año, se supo que el empresario había solicitado un permiso para ir a Argentina a casarse. La Fiscalía lo autorizó y días después retornó al país.