Jueza Larrieu rechazó pedido de nulidad presentado por abogados de la Operación Océano

Este miércoles la jueza Beatriz Larrieu determinó rechazar el pedido de nulidad que habían presentado la mayoría de los abogados de los imputados en la Operación Océano.

En su resolución la magistrada argumentó que "no hubo perjuicio alguno" a los imputados por el hecho de que no conocieran el contenido de uno de los celulares de una víctima.



El pedido de nulidad había sido realizado cuando los abogados se percataron de que faltaba evidencia entre los materiales que les habían sido entregados y argumentaron que la fiscal del caso, Darviña Viera, era quien se los ocultaba.



Sin embargo, Larrieu consideró que la fiscal no estaba al tanto del faltante de esas pruebas.

El pasado 11 de mayo, la jueza dio seis meses de prórroga para investigación de la Operación Océano. La fiscal Viera había pedido un año por falta de tiempo para tomar declaraciones y realizar pericias, mientras que los abogados de la defensa se opusieron a la extensión.