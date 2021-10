Juez emitió orden de detención contra Javier Sciuto y Fernando Ferreira, del movimiento antivacunas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Justicia emitió en las últimas horas una orden de detención nacional e internacional contra Javier Sciuto y Fernando Ferreira, representantes del movimiento activista contra las vacunas anticovid, los test PCR y tapabocas denominado “Caravana por la verdad”, por no acreditar el retorno al país tras obtener una autorización mientras cumplían medidas cautelares, informó FM Gente y confirmó a El País la fiscal del caso Ana Carolina Dean.

Sciuto, Ferreira y Fernando Vega fueron formalizados a fines de abril por desacato agravado tras una manifestación antivacunas en Maldonado. En esa instancia, se dispuso como medida cautelar la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país por 90 días.

En ese plazo, Sciuto y Ferreira solicitaron la autorización para salir de Uruguay y dejaron un monto de dinero. Ambos debían acreditar el retorno el país pero no lo hicieron en forma.



La semana pasada fueron citados a una audiencia y no comparecieron ellos sino solo su abogado. Ayer tampoco concurrieron por lo que en virtud de estas faltas y la no acreditación el juez letrado de Maldonado de 4to Turno, Diego González, dispuso la orden de detención.



Dean dijo que se otorgó la autorización pedida por Sciuto para viajar a Brasil, pero no acreditó ni la salida ni el retorno, por lo que no se conoce su paradero. Estiman que Ferreira no llegó a salir del país.