Juan Gómez advirtió por "campaña" contra la acción de Fiscalía ante una serie de críticas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El fiscal de Corte, Juan Gómez, pidió "respeto" ante una serie de críticas desde el espectro político al trabajo de la Fiscalía General de la Nación, advirtió por la "fiereza" de algunos cuestionamientos y hasta sostuvo que en algunas ocasiones le hace pensar que hay una "campaña" detrás.

"Admitimos los cuestionamientos, lo único que siempre aspiramos es que sean con respeto y sin ingresar a ofensas al trabajo de los fiscales, porque me consta que es un trabajo diario, muy sacrificado", dijo Gómez este miércoles ante los cuestionamientos que han surgido contra el accionar de la Fiscalía General de la Nación. Sostuvo que el ministerio público cuenta con recursos "en todos los casos, insuficientes" para cumplir las tareas.

"Nos llama a veces la atención, pero son las reglas de juego y uno tiene que aceptarlas, es que cuando hay algo que de algún modo se ve como un accionar no esperado, se centre las críticas, muchas veces hasta con cierta fiereza, a la figura de los fiscales", sostuvo Gómez. "No vengo a pedir reconocimientos ni nada por el estilo, pero sí el respeto", puntualizó.



Consultado sobre si hubo críticas hacia la Fiscalía que fueron sin respeto, retrucó: "A veces... no vengo acá para ahondar las diferencias que uno puede tener, pero a veces se señala a fiscales de trayectoria sin un conocimiento exacto del hecho y cuál fue la motivación que tuvo ese fiscal para tomar esa resolución. Con un conocimiento muy primario de las situaciones, se realizan juicios que en verdad tienen la aptitud o capacidad de dañar a la figura de ciertos fiscales".

"Uno no logra entender que hay detrás de eso que aparece por la reiteración, como a veces hasta una campaña, ¿no? Eso es lo que uno siente, lo puedo admitir", remarcó en relación a la "reiteración de críticas". "No me explico a veces la proliferación de cuestionamientos al accionar de los fiscales", insistió en Desayunos Informales (Canal 12).



El senador nacionalista Jorge Gandini había cuestionado días atrás en el mismo programa de TV la "lentitud" con que se trataban algunos casos de la anterior administración, y puso como ejemplo la investigación en torno a la fuga del narcotraficante italiano Rocco Morabito en 2017 de Cárcel Central. "Todavía el fiscal (Ricardo Lackner) no movió una pieza", había cuestionado Gandini.

Esta mañana, Gómez insistió en la "independencia técnica" de Fiscalía y recordó que ya hubo dos enjuiciamientos por el caso. "Espero con ansiedad, al igual que el senador (Gandini) que siga la investigación y termine, pero no puedo exigir a un fiscal que inmediatamente culmine una investigación", sostuvo.



"No somos fiscales partidarios. Creo que haría muy mal al país, a la sociedad y al Estado de Derecho tener fiscales partidarios", remarcó Gómez, quien además que no tiene "ninguna intervención" en la asignación de un caso determinado a un fiscal para que investigue. Esto, dijo, se hace bajo criterios "objetivos y predeterminados".



"Tengo diferencia con las cosas que dijo en un congreso de fiscales en Paraguay, que acusó al sistema político de entorpecer las investigaciones contra el crimen organizado", había declarado Gandini el 25 de octubre en el mismo matutino de TV, en el que incluso había lanzado: "Ya nos veremos con Juan Gómez...".



El fiscal de Corte retrucó esta mañana que no dijo eso en Paraguay, sino en Uruguay, y "no lo que interpretó el señor Gandini", y que hizo referencia a "la región". "En ningún momento dije que en Uruguay sufriéramos ese tipo de injerencia (de fiscales), que por otra parte, este humilde servidor público no las toleraría", enfatizó. "El señor senador, con todo el respeto que me merece, hizo una consideración fuera del contexto, es una situación que se da en la región", acotó.