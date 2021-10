Jorge Díaz envió una carta de despedida a los funcionarios de Fiscalía; sepa lo que dice

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, anunció que renuncia a su cargo y además de comunicarlo al presidente de la República y de realizar una conferencia de prensa, envió una carta de despedida a los funcionarios de Fiscalía.



En la misiva, a la que accedió El País, les expresó su "agradecimiento especial" por el tiempo compartido en la Fiscalía General de la Nación.



"Lo que se ha construido a lo largo de la última década es producto del esfuerzo de un equipo que ha ido variando en su integración, pero que ha tenido un sueño y ha trabajado por ese sueño; que ha tenido un compromiso con el país y ha logrado concretarlo. No teníamos la certeza del éxito, pero teníamos la convicción de que había que atreverse", dice el texto.



Díaz les dice además a los funcionarios de Fiscalía que hoy pueden "afirmar que la reforma procesal penal que se soñó un día, se pudo concretar y funciona, y los números demuestran que es más eficaz y más eficiente que el sistema anterior".



"Eso ha sido gracias al trabajo de todos los funcionarios y funcionarias de la Fiscalía: de servicio, administrativos, técnicos, profesionales, abogados, psicólogos, asistentes sociales, contadores y fiscales, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Muchos de ustedes dedicaron horas de su vida a la gestación del sistema penal acusatorio y a que fuera un nacimiento sin mayores contratiempos", agregó.



"Me siento orgulloso de ese gran equipo y quiero agradecerles por el esfuerzo realizado. Acá hay horas de trabajo, hay compromiso, hay sacrificio, pero por sobre todas las cosas hay energía, ganas de hacer las cosas y de salir a pelear a la cancha todos los días en una tarea que es difícil, ingrata, porque cuando uno trabaja en la investigación y la persecución criminal, muchas veces genera descontentos porque la respuesta dada es la respuesta posible, y a veces la respuesta posible no es la respuesta esperada", india la carta de despedida.



El fiscal de Corte agrega en su texto: "No obstante, el futuro siempre es una invitación al optimismo y al entusiasmo, dos ingredientes que hacen a la felicidad humana. Con este espíritu, que revela que lo que estamos haciendo es buscar la felicidad, les mando un apretado abrazo".