Investigan a funcionarios militares de Bella Unión por compra y traslado de contrabando

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Armada Nacional inició una investigación administrativa tras tomar conocimiento de un caso de contrabando por parte de efectivos militares de la subprefectura de Bella Unión (Artigas), confirmaron fuentes de la fuerza del mar.

Autoridades de la Armada Nacional recibieron el jueves pasado un video que muestra cómo funcionarios de Prefectura, uniformados, trasladaban mercadería de presunto contrabando desde la caja de una camioneta de Prefectura a un auto particular.



Luego, en el video que dio a conocer MVD Noticias (TV Ciudad) y al que tuvo acceso El País, se ve cómo tras cargar los paquetes ambos se subieron a los respectivos vehículos y se retiraron en direcciones diferentes.

Tras recibir el video de 01:37 minutos, la Armada Nacional lo remitió a Fiscalía para que investigue el hecho. Luego de inspeccionar las imágenes, el ministerio público transmitió en principio que con ello no se tenía mayores elementos para avanzar y definió activar una investigación de urgencia.



De ahí surge al momento que hay dos efectivos subalternos que hicieron el traslado de mercadería de contrabando para el hombre vestido de civil, que es quien subió al auto particular sedan de color gris registrado en video. Se trata de un exefectivo de la Armada que se dio de baja años atrás por razones personales, ajenas a episodios similares, agregaron las fuentes.



De la investigación que hizo la Armada surgió que el subprefecto de Bella Unión le compró al conductor del auto particular mercadería de un free shop de Bella Unión y ordenó a sus subalternos que se la envíen en una camioneta de la repartición. La entrega se concretó en un descampado del departamento de Montevideo, puntualizaron las fuentes.



Por el momento, el subprefecto de Bella Unión está separado del cargo hasta que termine la investigación y se estima que será sancionado. En tanto, para los dos subalternos no se dispuso sanción por el momento hasta que culmine la investigación.