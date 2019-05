Jueza dispuso 60 días de arresto domiciliario nocturno para Gabriel "Toro" Fernández

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de más de una hora de audiencia de formalización la Justicia encontró culpable al futbolista Gabriel "Toro" Fernández por un delito de lesiones gravísimas.



La Fiscalía indicó que existía un peligro de fuga por parte del acusado y que en caso de viajar a España podía no volver ya que debería enfrentar la pena por un delito grave.



Solicitó entonces que el futbolista fijara un domicilio, entregara el pasaporte, cumpliera prisión domiciliaria nocturna y la prohibición de conducir autos, todo por un plazo de 120 días.

Foto: Marcelo Bonjour

La defensa de Fernández por su parte, representada por el abogado Juan Fagúndez, solicitó que se bajara el plazo de las medidas a 90 días y que la prisión domiciliaria fuera obligatoria en cuanto no afectara el trabajo de su cliente.



Finalmente la jueza del caso dispuso que el futbolista fije su domicilio, no salga del país ni tampoco de su domicilio entre las 22:00 y las 06:00 horas siempre y cuando no afecte su trabajo y además determinó la prohibición de conducir, todo durante un plazo de 60 días que comienza a regir el 7 de mayo.



La jueza determinó que será la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) la encargada de controlar que Fernández cumpla con las medidas cautelares dictadas.



El futbolista fue imputado tras atropellar a Romina Fernández, una joven de 18 años, en la madrugada del 29 de diciembre de 2018. La joven sufrió múltiples fracturas a causa del choque, actualmente se encuentra en coma y su situación no avanza.