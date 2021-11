Imputaron al empresario Mutio por delitos de estafa y libramiento de cheques sin fondo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El empresario Martín Mutio fue imputado este viernes por reiterados delitos de estafa y libramiento de cheques sin fondo en Colonia, informaron fuentes de Fiscalía. Se trata de la misma persona que fue imputada en 2019 por la incautación histórica de 4.500 kilos de cocaína en Hamburgo (Alemania).

Se dispusieron además medidas cautelares por 180 días. El hombre no puede salir del país, debe fijar domicilio y no se puede comunicar con las víctimas. La fiscal del caso es Alejandra Domínguez.



Mutio fue detenido y trasladado a Colonia este jueves después de que declaró ante la fiscal de estupefacientes de Montevideo Mónica Ferrero.



En febrero de este año, la fiscal Ferrero solicitó una pena de 15 años de penitenciaría para Mutio en el marco de una investigación por el envío de 4,5 toneladas de cocaína, valuadas en unos US$ 1.100 millones, desde Uruguay a Hamburgo.