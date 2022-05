Heber, por caso Chomnalez: "No podemos darle vida a la niña, pero la justicia llega"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes se desarrolló una conferencia de prensa de autoridades del Ministerio del Interior y el sistema judicial para dar detalles de la detención del principal sospechoso de la muerte de la joven Lola Chomnalez en el año 2014. "Nos ponemos en el sentimiento que tienen los familiares de no rendirse. Lamentablemente no podemos darle vida a la niña que arrebataron, pero la justicia llega", expresó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

"En Uruguay es importante que Policía y sistema judicial funcionen; demora, lamentablemente, porque las pruebas hay que conseguirlas", agregó el ministro.

El juez del caso, Juan Giménez, a cargo del caso desde 2017, dijo que es un expediente con más de 3600 hojas; "siempre estuvo pendiente de resolución. Siempre hubo un policía, un juez o un fiscal trabajando y buscando una respuesta".



"Hoy recién se inicia un sumario penal, donde yo no puedo saber si defensa y fiscalía van a ofrecer o no pruebas, y si ocurrida la demanda acusatoria la defensa va a ofrecer pruebas, no puedo decir que el caso está cerrado. No puedo proyectar eso", agregó el juez.



"El inicio del sumario penal lo que dice es que hay un delito y una persona vinculada al delito. Al final, con la sentencia, se va a dar la certeza jurídica. No puedo decir hoy que este señor sea el que mató al Lola Chomnalez", enfatizó.

Conferencia por Lola Chomanlez. Foto: Francisco Flores

Luis Alberto Heber en conferencia por caso Lola Chomnalez. Foto: Francisco Flores

El juez Giménez detalló que hace apenas una semana se dio con el paradero de este sospechoso a través de la matrilínea (línea de investigación por lazo sanguíneo materno). "La policía de Rocha hizo un análisis de 11 posibilidades y eligió una. Eligió la correcta, porque no se detuvo a 11 personas. 3 estaban recluidas y una ausente".

Leonardo David Sena, procesado con prisión luego de que una muestra de ADN lo vinculara a la escena del crimen, dijo que "no conoce" al anterior imputado por el caso, alias "el Cachila". "Este expediente contiene todo el expediente de Moreira más el agregado actual, de agosto a esta fecha. Estoy estudiando ese expediente", explicó el juez.



Además, dijo que el caso no está vinculado a un triple homicidio en 2020. "No está vinculado a triple crimen, hubo una línea de investigación pero es inexacto decir que el caso de Lola está genéticamente vinculado a triple homicidio en infantería de Marina".

Juez Juan Giménez, encargado desde 2017 del caso de Lola Chomnalez. Foto: Francisco Flores

Fiscal Juan Gomez y abogado Jorge Barrera. Foto: Francisco Flores

Consultado por si hubo "errores" en la investigación, Giménez dijo que no. "No hubo errores, hubo distintas líneas de investigación. Pero también le tengo que decir que a veces no vemos el conjunto. Si el 28 de diciembre de 2014 se hubiese hecho el análisis del banco genético, este señor no estaba detenido. Si hace dos días se hacía el análisis este señor no estaba. Porque el banco solo tiene datos de personas privadas de libertad, y no todas".

Por su parte, Fabio Quevedo, director de la Policía Científica, explicó cómo se llevó a cabo la investigación genética que dio con el sospechoso: "Se innovó, es algo inédito en la región cómo se trabajó este caso".

"En la escena del hecho se recaban varias pruebas genéticas que permitieron establecer un perfil genético. Con el que se pudo establecer la participación del o los autores", detalló.